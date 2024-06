Weekend preview: Ferrari in pista in GT Cup e NLS

Nel fine settimana andranno a concludersi due campionati europei, la GT Cup Championship, con l’ultimo appuntamento in programma sul circuito di Snetterton e la NLS, al Nürburgring. A difendere i colori della Casa di Maranello saranno, in Inghilterra, AF Corse con il duo Graham e Dan de Zille, mentre in Germania si schiererà la Ferrari 296 GT3 del Frikadelli Racing Team.

GT Cup Championship. Dopo le buone prestazioni e i podi conquistati nell’ultimo round della serie a cui hanno preso parte, a Silverstone a fine luglio, la coppia padre e figlio si alternerà al volante della Ferrari 488 Challenge Evo numero 19 di AF Corse, affrontando il circuito di Snetterton.

Il programma prevede, come di consueto, quattro gare. Dopo la qualifica di sabato mattina, la prima prova di 25 minuti prenderà il via alle 12.40, mentre la seconda, sulla distanza di 50 minuti, vedrà bandiera verde alle ore 15.45. Domenica 8 ottobre, dopo le due sessioni di qualifica, si replica il programma con la prova da 25 minuti alle ore 12.15 e quella da 50 alle 15.20.

NLS. Va in archivio anche la stagione della Nürburgring Endurance Series, con la 47ma PAGID Racing DMV Münsterlandpokal, un evento che chiamerà in pista sull’Inferno Verde oltre 120 vetture. Per l’occasione, al volante della Ferrari 296 GT3 numero 30 del Frikadelli Racing Team, iscritta nella classe Pro Am, vi sarà il proprietario del team Klaus Abbelen in coppia con David Pittard.

La gara si svolgerà sulla consueta distanza di quattro ore. Le posizioni in griglia saranno determinate nelle qualifiche tra le ore 8.30 e le 10 di sabato 7 ottobre, mentre il via è in programma alle ore 12 (gli orari indicati sono locali).