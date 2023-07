Weekend Preview: Ferrari in gara dall’America all’Asia, al Nürburgring e all’Hungaroring

Intenso fine settimana di gare per le vetture di Maranello, che saranno impegnate nel GT World Challenge America e Asia, oltre che in Europa, con una 296 GT3 al via della prova della NLS e ben sette Ferrari in pista a Budapest per il terzo appuntamento dell’International GT Open.

GT World Challenge America. La Ferrari torna al Virginia International Raceway con la nuova 296 GT3, portata in pista sul panoramico circuito di 17 curve e 3,27 miglia dai team Conquest Racing e Triarsi Competizione.

Nella classe Pro, Alessandro Balzan e Manny Franco rientrano con la Ferrari 296 GT3 numero 21 del Conquest Racing, che era stata messa fuori gioco da un incidente durante la gara del sabato nell'ultimo evento al Circuit of The Americas. Il danno ha costretto il team a saltare l'evento di domenica, ponendo fine alla striscia di podi, dopo i secondi posti ottenuti in ciascuno dei due fine settimana precedenti.

Triarsi Competizione avrà in pista la Ferrari 296 GT3 numero 33 guidata da Ryan Dalziel e Justin Wetherill nella competitiva categoria Pro Am. Dalziel si è qualificato secondo per la gara di domenica al COTA, ma una penalità alla partenza lo ha fatto retrocedere, riportando un sesto posto finale. Un anno fa, al VIR, nella categoria Am, Onofrio Triarsi e Charlie Scardina vinsero entrambe le prove.

L'azione in pista inizia venerdì con due sessioni di un'ora alle 10.00 e alle 15.15. La qualifica è in programma sabato alle 9.00, seguita dalla prima corsa di 90 minuti alle 15.10. Il fine settimana si concluderà domenica con Gara 2 alle 15.45.

International GT Open. Dopo l’esordio di Portimão e la prova endurance di Spa, il campionato torna per il terzo appuntamento stagionale alla formula delle due gare, in programma nel fine settimana all’Hungaroring di Budapest.

Nella classe Pro ripartono dal quinto posto in classifica generale Nicola Marinangeli e Riccardo Agostini di AF Corse, dopo la positiva quinta piazza ottenuta nella prova belga.

Nutrita la rappresentanza Ferrari in classe Pro Am, con una lotta serrata che vede Niccolò Schirò e Nicolò Rosi di Kessel Racing, che correranno per la prima volta con una 296 GT3, guidare la graduatoria con soli due punti di vantaggio sugli inseguitori, tra cui anche il team AF Corse con Marco Pulcini ed Eddie Cheever.

Kessel Racing schiera nella stessa classe un’altra 296 GT3 al debutto, affidata a Frédéric Jousset e David Fumanelli, mentre sempre su 296 GT3 correranno Omar Jackson e Axcil Jefferies di Racing One. Per AF Corse, infine, in pista anche Laurent De Meeus e Jamie Stanley.

La classe Am, con 11 concorrenti iscritti, tutti su Ferrari 488 GT3 Evo 2020, vede tra i protagonisti Jean-Claude Saada e Conrad Grunewald di AF Corse Ferrari, che hanno preso il comando della classifica dopo il successo di Spa. In terza posizione, a soli 3 punti dalla vetta, si trovano Ernst Kirchmayr e Philipp Baron di Baron Motorsport.

Altre due Ferrari sono schierate da AF Corse, con le coppie Alessandro Cozzi e Giorgio Sernagiotto, Gino Forgione e Andrea Montermini, una da Olimp Racing con Stanislaw Jedlinski e Krystian Korzeniowski e una da Racing One con Jakob Schell e Stefan Aust.

Dopo le qualifiche di sabato 17 alle ore 9.45 e la prima gara alle 14.25 della durata di 70 minuti, domenica 18 si tornerà in pista allo stesso orario per le prove cronometrate, mentre Gara 2 vedrà il via alle 14.00 per una corsa di 60 minuti.

NLS. Ci sarà anche una Ferrari 296 GT3 tra le oltre 100 vetture annunciate al via del quarto appuntamento stagionale della Nürburgring Endurance Series che coincide con la 46° RCM DMV Grenzlandrennen in programma sul circuito tedesco.

Nella classe SP9 il team Octane 126 schiera sulla nuova nata della Casa di Maranello l’equipaggio formato da Björn Grossmann, Jonathan Hirschi e Luca Ludwig.

Dopo le qualifiche in programma alle ore 8.30, la gara avrà avvio sempre sabato 17 dalle ore 12.00 sulla distanza di 4 ore.

GT World Challenge Asia. Il numero record di 40 iscritti prenderà parte questo fine settimana al Fuji International Speedway al terzo e quarto appuntamento del campionato che coincide anche con l’evento inaugurale della Japan Cup. Tre le Ferrari al via, con il team CarGuy Racing che schiera nella classe Pro Am Takeshi Kimura e Kei Cozzolino, quest’ultimo reduce dalla partecipazione alla 24 Ore di Le Mans. La coppia prende parte con la 296 GT3 anche alla Japan Cup. Nella medesima classe anche il team Maezawa Racing con il tailandese Piti Bhirombhakdi e Naoki Yokomizo su 488 GT3 Evo 2020, mentre nella classe Am Comet Racing schiera Yusuke Yamasaki e Yorikatsu Tsujiko sempre su Ferrari 488 GT3 Evo 2020.

Dopo le prove libere di venerdì, le due sessioni di qualifica avranno inizio sabato alle 9.57 e alle 10.19 con Gara 1 nello stesso giorno alle ore 14.25 e Gara 2 domenica 18 alle ore 12.00 sempre sulla distanza dell’ora (tutti gli orari indicati sono locali).