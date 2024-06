Weekend preview: due Ferrari in pista alla 24 Ore di Dubai

Si corre nel fine settimana la 19esima edizione della 24 Ore di Dubai, primo appuntamento del calendario 2024 della 24H Series. Al via vi saranno anche due Ferrari 296 GT3, portate in pista da Dragon Racing e racing one.

24H Series. Sul circuito degli Emirati Arabi Uniti si celebra il primo round di una stagione che vedrà i piloti sfidarsi in altri cinque appuntamenti di durata, fino alla tradizionale conclusione con la 24 Ore di Barcellona a settembre. Per la prima inaugurale, a Dubai, saranno due le vetture del Cavallino Rampante schierate sulla linea di partenza. La Ferrari 296 GT3 numero 88 porterà i colori di Dragon Racing, che affida il volante ai tedeschi Ronald, Benjamin e Oliver Goethe, oltre al britannico Stuart Hall e al pilota di casa Jordan Grogor.

Il team tedesco racing one, inoltre, porterà in pista nella classe Pro Am la 296 GT3 numero 6, con i piloti italiani Giacomo Altoé e Marco Pulcini, il giovane olandese Thierry Vermeulen, impegnato su Ferrari nel 2023 nel campionato DTM e nel GT World Challenge Europe, e i tedeschi Stefan Aust e Steffen Görig.

Programma. Dopo le qualifiche in programma venerdì 26 gennaio dalle ore 16.50, il via della gara di 24 Ore è previsto sabato 27 alle ore 12.00 (gli orari indicati sono locali).