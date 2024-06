Weekend preview: winning ambitions in Europe and Asia

Intenso weekend per le Ferrari impegnate su vari circuiti in Europa e in Asia. Doppio appuntamento a Le Castellet, dove correranno le 488 GTE nel campionato European Le Mans Series e le 296 GT3 nella Le Mans Cup. La nuova vettura da corsa della Casa di Maranello sarà impegnata, schierata da vari team, anche sul circuito italiano di Misano nel GT World Challenge Europe Sprint Cup. Per finire in Giappone, in concomitanza con il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan, scenderanno in pista anche le 488 GT3 Evo 2020 nel GT World Challenge Asia.

ELMS. Dopo una lunga pausa, dovuta alla cancellazione della prova di Imola, ritorna il campionato European Le Mans Series per il secondo round stagionale che fa tappa a Le Castellet. Il tracciato situato nel sud della Francia è un appuntamento fisso della serie, sempre presente nei calendari dal 2013.

Nella classe LMGTE ci saranno 12 vetture, con la presenza di cinque Ferrari 488 GTE. Tra queste la numero 50 di Formula Racing: accanto alla coppia formata da padre-figlio Johnny e Conrad Laursen, al posto di Mikkel Mac in equipaggio a Barcellona, ci sarà Nicklas Nielsen. Il danese, pilota ufficiale Ferrari, è reduce da un secondo posto conquistato domenica scorsa nella 6 Ore di Monza, tappa del FIA WEC, con la 499P numero 50, insieme ai compagni Antonio Fuoco e Miguel Molina. I Laursen si trovano secondi in classifica a soli due punti dalla vetta. Terzi nella graduatoria, a quota 16, Martin Berry, Lorcan Hanafin e Jon Lancaster con la numero 66 di JMW Motorsport.

Con ambizioni di vittoria, alla ricerca del suo quinto successo a Le Castellet, ci sarà Matt Griffin che correrà con la Ferrari numero 55 di Spirit of Race insieme al sudafricano David Perel e a Duncan Cameron, che a sua volta conta tre trionfi in bacheca sul tracciato francese.

Al via anche la Ferrari numero 51 di AF Corse con Kriton Lendoudis, Rui Aguas e Ulysse De Pauw, e la numero 57 di Kessel Racing con Takeshi Kimura, Gregory Huffaker II e Frederik Schandorff.

Il programma prevede le prove libere nella giornata di venerdì 14 luglio, quindi qualifica sabato alle 14.30 e gara di 4 ore a partire dalle 11.30 di domenica.

GT World Challenge Europe. Sono quattro le Ferrari 296 GT3 al via del secondo round del GT World Challenge Europe Sprint Cup che si svolge al Misano World Circuit Marco Simoncelli, che per la nona volta ospita una tappa della serie. Il tracciato romagnolo è sempre stato presente nel calendario dal 2015 ad oggi.

Due le vetture schierate da Emil Frey Racing: la numero 14 con Konsta Lappalainen e Giacomo Altoè, che occupano la quinta posizione in graduatoria, oltre alla numero 69 con Albert Costa e Thierry Vermeulen. Per AF Corse, al volante della numero 71 ci saranno Sean Hudspeth e il ventenne Nicola Marinangeli, mentre sulla numero 52 l’esperto Andrea Bertolini sarà accompagnato da Louis Machiels.

Si parte il venerdì con le prove libere, quindi le pre-qualifiche dalle 15.20 alle 16.40. Sabato qualifica 1 dalle 9.20 alle 9.40, mentre semaforo verde di Gara 1 alle 14.00 per concludersi alle 15.00. Domenica alle 9.00 qualifica per Gara 2 che avrà inizio alle 14.00 per terminare alle 15.00.

Le Mans Cup. Dopo le emozioni delle due gare da 55 minuti sul Circuit de La Sarthe nel fine settimana in cui si è disputata la 24 Ore di Le Mans, la Le Mans Cup torna nel consueto format che prevede una prova di 110 minuti. Ad ospitare il terzo round della serie sarà il tracciato di Le Castellet dal 14 al 15 luglio.

Classifica corta al vertice, con i primi cinque racchiusi in venti punti. Hiroshi Koizumi e Kei Cozzolino saranno al volante della Ferrari 296 GT3 numero 51 di AF Corse, terzi in graduatoria a quota 22. Il team piacentino schiera anche una seconda Ferrari, la numero 83, con i due piloti di casa Emmanuel Collard e Charles-Henri Samani che sicuramente vorranno ben figurare.

Il programma prevede prove libere 1 e 2 il 14 luglio, qualifica il giorno seguente dalle 12.25 alle 12.40 e gara di 110 minuti con partenza prevista per le 17.10.

GT World Challenge Asia. Terza tappa del GT World Challenge Asia che si disputa sul tracciato Suzuka International Circuit in concomitanza con il quarto round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan.

Tre le Ferrari 488 GT3 Evo 2020 iscritte per questo appuntamento. La numero 7 del team Comet Racing con Yusuke Yamasaki e Yorikatsu Tsujiko correrà nella GT3 Am, mentre la numero 60 di LMcorsa con Kei Nakanishi e Shigekazu Wakisaka sarà nella classe GT3 Pro Am. Entrambi gli equipaggi sono iscritti anche nella Japan Cup. La terza Ferrari, la numero 555, sarà portata in pista dal team Maezawa Racing con il thailandese Piti Bhirombhakdi e il giapponese Naoki Yokomizo (GT3 Pro Am).

La giornata del venerdì è riservata alle prove libere, mentre sabato 15 luglio sono attese la qualifica delle GT3 dalle 9.52 alle 10.29 e Gara 1 dalle 14.20 alle 15.25. Domenica Gara 2 dalle 11.30 alle 12.35.

Tutti gli orari indicati sono locali.