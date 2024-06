Weekend preview: al Mugello ritorna la 24H Series, al Fuji i test del Super GT

Dopo gli appuntamenti in Medio Oriente di gennaio, il circuito del Mugello apre la stagione europea della 24H Series, che prevede altri quattro round fino alla chiusura di Barcellona a metà settembre. Sulla pista di Scarperia si presentano al via tre Ferrari, una 296 GT3 e due 488 GT3 Evo 2020. Nel fine settimana, inoltre, al Fuji si disputano due giornate di test ufficiali della serie giapponese Super GT con Lilou Wadoux sulla 296 GT3 di Ponos Racing.

24H Series. Il campionato si apre con la 12 Ore del Mugello suddivisa in due parti, rispettivamente di 6 ore e mezza e 5 ore e mezza. Il team Pellin Racing si presenta in Toscana con la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 29 affidata a Lisa Clark, protagonista da diversi anni sia della serie europea sia nordamericana del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, affiancata a Kyle Marcelli e Jeff Westphal.

L’altra 488 GT3 Evo 2020 in griglia è la numero 5 di Kessel Racing in classe Am, che vedrà alternarsi al volante i fratelli Alexandre e Mikaël Bochez, con Murat Cuhadaroglu e Felice Jelmini. Il team Boem by Kessel Racing schiera invece la 296 GT3 numero 8 nella classe Pro Am, affidata agli italiani L.M.D.V., Alessandro Cutrera, Marco Talarico, Marco Frezza e David Fumanelli.

Venerdì 22 marzo sono in programma le prove libere e le tre sessioni di qualifica. Sabato 23 si disputa la prima parte della prova, con partenza alle ore 12.30 e conclusione alle ore 19; che sarà completata con la seconda parte, domenica 24, con bandiera verde alle ore 9 e conclusione alle ore 14.30.

Super GT. Al Fuji International Speedway sabato 23 e domenica 24 marzo sono in programma due giornate di test ufficiali della serie Super GT, che vede impegnate in classe GT300 due Ferrari 296 GT3: la numero 45 del team Ponos Racing, affidata alla pilota ufficiale della Casa di Maranello Lilou Wadoux e a Kei Cozzolino, e la numero 6 (Velorex – Team LeMans) condivisa da Yoshiaki Katayama e Roberto Merhi Muntan.

L’appuntamento sul tracciato che sorge alle pendici del noto vulcano giapponese segue le due giornate di test andate in scena, nel fine settimana precedente, all’Okayama International Circuit, quando il miglior tempo nella classe GT300 è stato firmato, nella seconda giornata, dalla Ferrari numero 6 che ha completato un giro in 1’25’’964 con lo spagnolo classe 1991 Merhi Muntan. Nel medesimo weekend la vettura di Ponos Racing è stata affidata al solo Cozzolino, mentre Wadoux era impegnata alla 12 Ore di Sebring con i prototipi di classe LMP2 nel secondo round del campionato IMSA.

Il calendario. La stagione del Super GT include otto round: dopo l’evento inaugurale a Okayama (13-14 aprile) seguiranno gli appuntamenti al Fuji (3-4 maggio), a Suzuka (1-2 giugno), di nuovo al Fuji e a Suzuka (3-4 agosto, 31 agosto-1 settembre), Sugo (21-22 settembre), Autopolis (19-20 ottobre), Motegi (2-3 novembre).