Weekend preview: a Le Castellet Ferrari pronta ad altri titoli nella Ultimate Cup Series

Sul circuito Paul Ricard di Le Castellet, nel sud della Francia, si celebra l’ultimo appuntamento della stagione della Ultimate Cup Series, con la Ferrari che vi arriva già con in tasca il titolo della classe Endurance GT con il team Visiom, ma che è pronta ad altre conquiste.

L’ultimo appuntamento della Endurance GT vedrà al via i neocampioni di Visiom, Jean Bernard Bouvet, David Hallyday e Jean Paul Pagny, che hanno matematicamente conquistato il titolo assoluto, oltre che di classe UGT3A, nel precedente round di Magny Cours, bissando così, a bordo della Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 1, il successo raggiunto lo scorso anno. Iscritta in questo sesto round anche la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 52 di AF Corse con Franck, Henri, and Simon Dezoteux.

Nella stessa prova, ma in classe UGT3B, saranno al via anche Karl Pedraza, Philippe Papin e Roland Marchix, sulla 488 Challenge Evo numero 74 di XP Racing, con Marchix attualmente secondo e ancora in corsa per il titolo.

Dopo la qualifica in programma sabato 25 novembre dalle ore 13.30, la gara, sulla durata di 4 ore, vedrà il via domenica 26 novembre alle ore 9.25.

Nella Sprint GT, manca solo la conferma per festeggiare il titolo a squadre assoluto del team SR&R, che vedrà una sfida interna fra i piloti Edoardo Barbolini e Francesco Atzori della Ferrari 488 Challenge Evo numero 33. Lo stesso team porta in pista anche un’altra Ferrari affidata ad Aramis e Lorenzo Cossu.

In gara, nella stessa classe, ci saranno anche la numero 73 del team CMR affidata a Patrick Michellier e Alexis Berthet e le due Ferrari di Racing Spirit of Leman: la numero 91 con al volante Frédéric Lacore e Alexandre Delaye e la numero 10 con Victor Weyrich e Matéo Villagomez

Nella classe UGT3A sarà al via dell’appuntamento francese anche il pilota italiano con licenza monegasca Gabriele Marotta con la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 di AF Corse.

Dopo le due sessioni di qualifica in programma venerdì 24 novembre alle 11.50 e alle 12.10, il programma del fine settimana prevede Gara 1 alle 18.20 e Gara 2 alle 22.10 sempre di venerdì, entrambe sulla distanza di 25 minuti. Sabato, infine, la terza prova da 50 minuti con inizio alle ore 10.45.