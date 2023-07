Weekend Notebook: vittorie e podi tra Europa e America

Negli Stati Uniti la Ferrari 296 GT3 di Triarsi Competizione conquista l’ultimo gradino del podio tra i Pro-Am del GT World Challenge America. In Germania un’altra 296 GT3 ottiene il secondo posto nella NLS, mentre in Ungheria arrivano vittorie e podi nell’International GT Open.

GT World Challenge America. Sul tracciato del Virginia International Raceway è andata in scena la quarta tappa del campionato GT World Challenge America. Triarsi Competizione ha disputato la sua migliore gara della stagione, conquistando un podio nella classe Pro Am con la Ferrari 296 GT3 numero 33, con Justin Wetherill e Ryan Dalziel che hanno guadagnato sei posti nella classe dopo essere partiti noni. Il Conquest Racing, partito quinto con la Ferrari numero 21 di Manny Franco e Alessandro Balzan, ha migliorato la propria posizione fino al quarto posto nella categoria Pro.

In Gara 2 Alessandro Balzan e Manny Franco eguagliano il risultato della prima prova e chiudono ai piedi del podio di classe. Il team Triarsi Competizione con Dalziel e Wetherill si piazza undicesimo assoluto, sesto nella competitiva categoria Pro Am.

Il campionato tornerà sotto i riflettori a Road America, nel Wisconsin, il 19 e 20 agosto.

International GT Open. Sul tracciato dell’Hungaroring si è disputato il terzo appuntamento stagionale. La prima prova di sabato è stata suggellata in classe Pro Am dalla vittoria di Marco Pulcini e Eddie Cheever con la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 27 di AF Corse. Tra i Pro si segnala il sesto posto assoluto di Nicola Marinangeli e Riccardo Agostini sempre con il medesimo modello portato in pista dal team piacentino. Tra gli Am, le Ferrari 488 GT3 Evo 2020 arrivano al traguardo appaiate, con il quarto posto di Jean Claude Saada e Conrad Grunewald di AF Corse che precedono i compagni di squadra Gino Forgione e Andrea Montermini e Ernst Kirchmayr in coppia con Philipp Baron del Team Baron Motorsport.

In Gara 2, tra i Pro, Marinangeli e Agostini, dopo aver tagliato il traguardo al secondo posto, scivolano al quinto per effetto di una penalità di dieci secondi. Tra i Pro Am seconda piazza per Frèdèric Jousset e David Fumanelli con una Ferrari 296 GT3 di Kessel Racing, mentre il quarto posto di Nicolò Rosi e Niccolò Schirò con una 296 GT3 fa salire la coppia sino alla seconda casella della classifica, a 25 punti dall’equipaggio formato da Cheever e Pulcini (28). Tra gli Am terzo posto di Ernst Kirchmayr e Philipp Baron con una 488 GT3 Evo 2020.

Il quarto round del campionato è in programma al Paul Ricard il 23 luglio.

NLS. Nel quarto appuntamento della Nürburgring Endurance Series arriva un brillante secondo posto per la Ferrari 296 GT3 numero 26 del team Octane 126, al debutto stagionale. Il trio composto dai piloti Björn Grossmann, Jonathan Hirschi e Luca Ludwig ottiene la piazza d’onore al termine di una gara di rimonta, dopo lo start dalla settima casella della griglia.

Il prossimo appuntamento della NLS è in calendario l’8 luglio con la 6 Ore ADAC Ruhr-Pokal-Rennen.

GT World Challenge Asia. Il Fuji International Speedway ha ospitato il terzo e il quarto atto stagionale del GT World Challenge Asia con due prove di 60 minuti ciascuna. In Gara 1 miglior piazzamento per la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 del team Maezawa Racing con il decimo posto che porta la firma di Piti Bhirombhakdi e Naoki Yokomizo. Dodicesima la Ferrari 296 GT3 di CarGuy Racing con Takeshi Kimura e Kei Cozzolino a dividersi il volante. Ventiquattresima la 488 GT3 Evo 2020 di Comet Racing con la coppia formata da Yusuke Yamasaki e Yorikatsu Tsujiko.

In Gara 2 nono posto di CarGuy, mentre Comet Racing chiude undicesima e Maezawa Racing quindicesima. Nella seconda corsa riesce a classificarsi anche la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 di LMcorsa con il diciannovesimo posto di Kei Nakanishi e Shigekazu Wakisaka. Prossimo appuntamento il 14 luglio sul circuito di Suzuka.