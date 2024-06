Nell’International GT Open si registra la prima vittoria in campionato per una Ferrari 296 GT3, la numero 25 di AF Corse nella classe Am, mentre tra i Pro Am la 488 GT3 Evo 2020 numero 27 di AF Corse vince e allunga in classifica. Nella GT Cup Europe arrivano altri successi e risultati positivi, sempre al Paul Ricard. In Giappone, nel GT World Challenge Asia, in evidenza la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 di Comet Racing.

International GT Open. Il quarto appuntamento dell’International GT Open sul tracciato del Paul Ricard è stato condizionato dal gran caldo che ha messo a dura prova tutti i piloti. Al termine del fine settimana in Francia la coppia formata da Marco Pulcini ed Eddie Cheever al volante della Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 27 di AF Corse si ritrova sempre più al comando della classifica della classe Pro Am con 42 punti contro i 29 dei più immediati inseguitori, grazie ad una vittoria, la terza stagionale, in Gara 1 (che vale anche una quarta posizione assoluta) e ad un secondo posto in Gara 2.

L’impianto nel sud della Francia è teatro anche del primo successo di una Ferrari 296 GT3 nel campionato GT Open grazie al trionfo tra gli Am firmato dal duo Giorgio Sernagiotto - Alessandro Cozzi sulla numero 25 di AF Corse nella prima corsa. Alle loro spalle si sono classificati i compagni di team Jean-Claude Saada e Conrad Grunewald. Sernagiotto e Cozzi salgono sul podio anche nella seconda prova, con il secondo posto, precedendo ancora una volta Saada-Grunewald, che perdono la testa della graduatoria, ma restano vicini ai leader distanziati ora di soli due punti.

Tra i Pro migliore prestazione per Marinangeli–Agostini con la Ferrari 296 GT3 numero 51 di AF Corse con il quarto posto (quinti assoluti) in Gara 1.

Il prossimo round del campionato, il penultimo, è in programma a Monza nel fine settimana del 23 e 24 settembre.

GT Cup Europe. Nel terzo appuntamento della GT Cup Europe le Ferrari 488 Challenge Evo sono state protagoniste sul circuito del Paul Ricard a cominciare dalle qualifiche, quando nella prima sessione i primi tre posti sono stati monopolizzati dal team Mertel Motorsport. Il più veloce è stato Fernando Navarrete, che ha siglato il tempo di 2’06’’821, precedendo Jorge Cabezas e Luca Ludwig.

In Gara 1, però, la vittoria assoluta è sfuggita alle Ferrari, che si sono dovute accontentare del successo tra i Pro Am (secondo posto assoluto) della numero 17 di Rossocorsa di Lorenzo Innocenti, che corre in coppia con Andrea Belicchi. Terzo posto (sesto assoluto) per Cabezas, in auto con Ivan Velasco, sulla numero 80.

Nella seconda prova, Belicchi, compagno di Innocenti, si migliora e taglia il traguardo per primo, davanti a tutti. Al terzo posto si piazza Ivan Velasco, in coppia con Cabezas sulla numero 17. Grazie a questi risultati Velasco-Cabezas consolidano il primato in classifica a quota 65 punti, con 17 punti di vantaggio sugli inseguitori. Sempre in Gara 2 la Ferrari 488 Challenge Evo numero 19 di Mertel Motorsport con Stefano Bozzoni al volante, compagno di squadra di Fernando Navarrete, è seconda tra gli Am (sesto assoluto).

La sfida proseguirà nel mese di settembre, a Monza, dal 23 al 24, con il quarto round del campionato.

GT World Challenge Asia. Nel quarto appuntamento stagionale del GT World Challenge Asia Powered by AWS disputato sul tracciato di Motegi, weekend positivo per la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 7 di Comet Racing con Yusuke Yamasaki e Yorikatsu Tsujiko che, grazie ad un terzo e un quarto posto tra gli Am rispettivamente in Gara 2 e Gara 1, conferma la terza piazza nella classifica di classe, ma soprattutto si rilancia nella graduatoria della Japan Cup Am consolidando la propria leadership aumentando a 37 punti il vantaggio sugli inseguitori. Per il duo di Comet Racing anche il terzo posto tra gli Am nella graduatoria.

Per quanto riguarda le altre Ferrari 488 GT3 Evo 2020, in evidenza nella prima corsa, tra i Pro Am, quinto posto per la numero 555 di Maezawa Racing con Piti Bhirombhakdi e Naoki Yokomizo e settimo per la numero 1 di CarGuy Racing con Takeshi Kimura e Kei Cozzolino.

Il prossimo appuntamento, quinto della stagione, è in programma a Okayama dal 18 al 20 agosto.