Baron Motorsport, vittoria AM alla 6 Ore di Abu Dhabi

Dopo il successo nel 2022, l’equipaggio di Baron Motorsport con la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 sfiora il bis alla 6 Ore di Abu Dhabi, piazzandosi al secondo posto assoluto, primo tra gli Am.

24H Series. Nella prova endurance andata in scena nel fine settimana sul tracciato di Yas Marina, appuntamento inserito nel campionato 24H Series, la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 di Baron Motorsport ha ottenuto la vittoria in classe Am.

Al volante della vettura numero 86 erano impegnati Axcil Jefferies, Philipp Baron ed Ernst Kirchmayr, già protagonisti del Ferrari Challenge Europe nella Coppa Shell. Il trio, dopo il terzo posto conquistato nelle qualifiche, ha lottato a lungo per la vittoria. Nell’ultima ora, un problema tecnico alle pompe del carburante di tutto l’impianto ha neutralizzato la corsa e nella sosta per il rifornimento la Ferrari numero 86 ha subito un ritardo perdendo terreno e il primo posto provvisorio. Per il team austriaco, quindi, la prova si è chiusa con il secondo posto assoluto, oltre al miglior tempo in gara, stabilito nel corso del 118esimo giro da Jefferies con il crono di 1’53’’598 e la vittoria nella classe Am.

Il prossimo impegno per la 24H Series è in programma dal 26 al 28 gennaio in occasione della 24 Ore di Dubai.