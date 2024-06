Weekend notebook: trionfo Ferrari nel CIGT a Vallelunga

Il primo appuntamento stagionale Endurance del Campionato Italiano Gran Turismo sul circuito di Vallelunga va in archivio con il trionfo assoluto dei campioni uscenti Giancarlo Fisichella e Tommaso Mosca, affiancati sulla Ferrari 296 GT3 di Scuderia Baldini da Arthur Leclerc, fratello di Charles. Vittoria per la Casa di Maranello anche nella classe Am grazie a Double TT Racing, oltre al podio nella Pro Am con AF Corse, mentre dalla GT Cup arrivano diversi podi per i colori Ferrari.

GT3. Favoriti d’obbligo della vigilia, i campioni uscenti Giancarlo Fisichella e Tommaso Mosca non hanno tradito le attese. Insieme ad Arthur Leclerc hanno condotto la 296 GT3 numero 27 del team laziale sul gradino più alto del podio senza mettere mai in discussione il successo, anche nelle delicate fasi di FCY e Safety Car che hanno neutralizzato in parte la gara di 3 ore. Grazie in particolare a due ottimi stint del giovane Eliseo Donno, affiancato per l’occasione da Alessandro Brancalente, la 488 GT3 Evo 2020 numero 51 di AF Corse ha mantenuto costantemente le prime posizioni della classe Pro Am, raggiungendo alla fine il terzo posto sul podio. Undicesimo posto per la 296 GT3 numero 50 affidata a Riccardo Ponzio, Stefano Gai e Mikkel Mac.

Vittoria per Double TT Racing nella classe Am con la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 75 con al volante Leonardo Colavita, Simone Riccitelli e Christoph Ulrich.

GT Cup. Secondo e terzo posto nella classe Pro Am della serie dedicata alle vetture in assetto monomarca per Ferrari, con i campioni in carica Luca Demarchi, Simone Patrinicola e Sabatino Di Mare sulla numero 111 di Best Lap davanti alla numero 251 di SR&R con Nicolas Risitano, Lyle Schofield e Luca Attianese. Secondo gradino del podio, infine, nella classe Am, per la 488 Challenge Evo numero 212, sempre di Best Lap, con Giammarco Marzialetti, Pietro Agoglia e Vito Postiglione che raggiungono proprio nel finale la piazza d’onore.

La prossimo prova della serie Endurance è in programma sul circuito toscano del Mugello dal 12 al 14 luglio.