Weekend notebook: successi di classe a Monza

Arrivano dal Campionato Italiano Gran Turismo, impegnato nel fine settimana nella serie Sprint all’Autodromo di Monza, le maggiori soddisfazioni per la Casa di Maranello, con in particolare i successi in entrambe le prove della GT Cup. Piazzamenti e un po' di rammarico, invece, sia nel DTM a Zandvoort sia nella Britcar a Silverstone.

CIGT. Fine settimana sfortunato sul circuito di Monza per la coppia composta da Stuart White e Jean Luc D’Auria nella classe principale della GT3. In entrambe le prove i portacolori di AF Corse hanno subito un contatto nelle fasi iniziali che li ha obbligati al ritiro in Gara 1 e a una importante rimonta in Gara 2 dall’ultima posizione del gruppo fino al settimo posto finale, quinto di categoria.

Nella classe Pro Am, invece, il round sul circuito monzese registra il secondo posto dei giovani Rocco Mazzola e Luigi Coluccio di Best Lap nella prima prova, risaliti con la loro Ferrari 488 GT3 Evo 2020 dalla settima posizione di partenza. Per i due italiani anche un quinto posto in Gara 2. Dopo le difficoltà registrate nella prova del sabato, si riscatta salendo sul terzo gradino del podio nella seconda prova del fine settimana la coppia Luka Nurmi e Jules Castro (AF Corse). Chiude terzo la prima prova di classe Am Marco Pulcini (AF Corse), che ha corso da solo, costretto poi al ritiro in Gara 2 a causa di un’uscita nella ghiaia.

Doppia esaltante doppietta per Ferrari nella GT Cup, riservata alle vetture in configurazione monomarca, con Leonardo Colavita e Giorgio Maggi del team Double TT Racing che hanno conquistato la vittoria in Gara 1 davanti a Simone Patrinicola e Luca De Marchi (Best Lap). Nella stessa prova quarto posto per Vincenzo Scarpetta e Lorenzo Nicoli di Best Lap, che vale il secondo posto nella classe Am, e quinto per Stefano Gai e Fabrizio Fontana di Formula Racing, terzi tra i Pro Am.

Anche Gara 2 sorride al Cavallino Rampante, con il successo di Leonardo Dal Col e Thomas Biagi (Easy Race), quest’ultimo autore di una strepitosa rimonta che gli permette di tornare sul gradino più alto del podio dopo cinque anni di assenza dalle corse. Alle loro spalle, seconda piazza per Colavita e Maggi che completano così un weekend per loro molto positivo.

DTM. Fine settimana in chiaro-scuro per i due portacolori di Emil Frey Racing sul circuito olandese di Zandvoort. Dopo l’ottima qualifica per gara 1, con il quinto tempo staccato proprio allo scadere della sessione, il debuttante Albert Costa, reduce dalla vittoria alla 24 Ore di Le Mans in classe LMP2, ha dovuto recuperare da una difficile partenza, riuscendo a raggiungere l’ottava posizione finale. Peggio è andata in Gara 2, con un ritiro dopo l’avvio dalla undicesima piazza in griglia. Niente da fare, invece, per il giovane olandese Thierry Vermeulen che non ha condotto a termine alcuna delle due prove.

British Endurance Championship. Si conclude dopo soli 10 giri la prova della Ferrari 488 Challenge portata in pista sul circuito di Silverstone da John Seale e Jamie Stanley per il team RNR Performance Cars, che dopo essere partiti dalla settima posizione in griglia sono stati costretti anzitempo al ritiro.