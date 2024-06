Weekend notebook: successi a Barcellona in ELMS e Le Mans Cup, a Philip Island nel GT WC Australia

Una straordinaria doppietta delle Ferrari 296 LMGT3 di Formula Racing, con Nicklas Nielsen, e di AF Corse, con Davide Rigon, ha aperto la stagione 2024 della European Le Mans Series a Barcellona. Sempre sul circuito catalano poker per le vetture del Cavallino Rampante nella prima prova della Le Mans Cup, con vittoria di AF Corse con Matthew Kurzejewski e Alessandro Balzan sulla 296 GT3 numero 51.

Successo al debutto per Ferrari nel GT World Challenge Australia, con la doppietta di Arise Racing GT nella prima prova di Phillip Island. Piazzamenti per le vetture di Maranello impegnate nella prima prova del Super GT in Giappone e nelle gare di qualifica della 24 Ore del Nürburgring.

ELMS. Nella prova di 4 ore di Barcellona, il pilota ufficiale del Cavallino Rampante Nicklas Nielsen, Johnny e Conrad Laursen, sulla Ferrari 296 LMGT3 numero 50 di Formula Racing hanno conquistato la prima storica vittoria della classe LMGT3, che da quest’anno sostituisce la LMGTE nell’European Le Mans Series. Per la 296 in configurazione LMGT3 si tratta del primo successo assoluto.

Dopo aver mantenuto a lungo la seconda posizione, il team danese ha approfittato del ritiro della Porsche di Iron Dames per tagliare per primo il traguardo, anticipando di 12 secondi la Ferrari 296 LMGT3 numero 86 di GR Racing, affidata a Michael Wainwright, Riccardo Pera e a un altro ufficiale di Maranello Davide Rigon.

A completare l’ottima giornata per i colori Ferrari è giunto il quinto posto della numero 55 di Spirit of Race con la formazione composta da Duncan Cameron, Matthew Griffin e David Perel. In ottava piazza ha chiuso la seconda vettura con i colori di AF Corse, la numero 51 con al volante Charles-Henri Samani, Emmanuel Collard ed Ulysse De Pauw, che ha preceduto di una posizione la numero 57 di Kessel Racing, con Takeshi Kimura, Esteban Masson e il terzo ufficiale Ferrari in gara, Daniel Serra. Finisce anzi tempo la prova della sesta Ferrari, la numero 66 di JMW Motorsport con i tre piloti britannici John Hartshorne, Ben Tuck e Philip Keen.

Secondo appuntamento stagionale il 5 maggio al Paul Ricard in Francia.

Le Mans Cup. Le Ferrari dominano la prima prova del campionato disputatasi sul circuito di Barcellona. Dopo aver conquistato la pole position con Matthew Kurzejewski, già protagonista del Ferrari Challenge North America 2023, la 296 GT3 numero 51 di AF Corse, affidata anche all’esperto pilota italiano Alessandro Balzan, riesce a mantenere la prima posizione per tutti i 110 minuti di gara e a conquistare il primo successo stagionale. Ad accompagnarla sul podio è la prima delle due vetture di Kessel Racing, con Andrew Gilbert e Fran Rueda Mateos che hanno provato fino all’ultimo ad insidiare la prima piazza. Terzi si classificano Custodio Toledo e Riccardo Agostini, con la seconda vettura del team piacentino, la numero 88, che fa registrare il miglior crono in 1’40”743. Successo Ferrari completato dal quarto posto di Frederic Jousset e David Fumanelli con la numero 12 di Kessel Racing.

Il prossimo appuntamento del campionato è in programma il 4 maggio sul circuito francese di Le Castellet.

GT World Challenge Australia. Arise Racing GT registra una straordinaria doppietta nella prima delle due prove disputate sul circuito di Phillip Island. Dopo essere partiti dalla pole position, grazie al tempo di 1’25”170 stabilito in qualifica, Chaz Mostert e il campione uscente della serie, Liam Talbot, hanno conquistato la vittoria a bordo della Ferrari 296 GT3 numero 1, respingendo i tentativi di rimonta degli avversari in una prova conclusa anzitempo a causa delle pessime condizioni meteo. Dopo la penalizzazione dell’Audi passata per seconda sotto la bandiera a scacchi, a occupare la piazza d’onore è la vettura gemella dell’Arise Racing GT, la numero 8 guidata da Jaxon Evans ed Elliott Schutte.

Più sfortunata per le due Ferrari la prova della domenica. La numero 1 di Arise Racing GT, dopo aver tenuto la seconda posizione per la prima parte della gara con Chaz Mostert, era rallentata nella corsia dei box perdendo tempo prezioso durante il pit stop, con Liam Talbot costretto a una corsa in rimonta che lo ha visto concludere al quarto posto. Tre posizioni più indietro si classifica invece la numero 8 di Evans e Schutte.

Il prossimo appuntamento della serie è in programma nel fine settimana del 2 giugno al Bend Motorsport Park, in South Australia.

Super GT. Chiudono con un decimo e un undicesimo posto nella classe GT300 le due Ferrari in gara nella prima prova del campionato sul circuito di Okayama. Partita dalla dodicesima posizione in griglia, la coppia composta da Kei Cozzolino e dalla francese Lilou Wadoux, pilota ufficiale del Cavallino Rampante, al volante della Ferrari 296 GT3 numero 45 di Ponos Racing ha guadagnato una posizione sotto la bandiera a scacchi, chiudendo alle spalle della numero 6 del team Uni-Robo Bluegrass, affidata a Yoshiaki Katayama e Roberto Merhi Muntan, partiti settimi.

Il secondo appuntamento della serie è in programma sul circuito del Fuji i prossimi 3 e 4 maggio.

24 Ore del Nürburgring, gare di qualifica. La Ferrari 296 GT3 di Frikadelli Racing Team, che si presentava al via con il numero 1 sulla livrea, frutto della storica vittoria conquistata nel 2023 sull’Inferno Verde, ha concluso le due prove di 4 ore con un sesto e un ventesimo posto nella classe SP9 Pro. Sulla vettura del team tedesco si sono alternati Felipe Fernandez Lazer, Daniel Keilwitz e Luca Ludwig. L’appuntamento ha anticipato la prossima edizione della 24 Ore, permettendo a un numero limitato di vetture, di entrare nelle qualifiche top-30 che si terranno pochi giorni prima la prova endurance.