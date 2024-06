Weekend notebook: primo podio della Ferrari 296 GT3 nel GT WC Europe

Nel GT World Challenge Europe Sprint Cup, sul circuito di Misano, arriva il primo podio in campionato per una Ferrari 296 GT3. Rosse competitive anche nei campionati ELMS e Le Mans Cup sul tracciato di Le Castellet. In Giappone nel GT World Challenge Asia soddisfazioni nella classe GT3 Am.

GT World Challenge Europe. Nel secondo round del GT World Challenge Europe Sprint Cup disputato al Misano World Circuit Marco Simoncelli arriva il primo podio in questo campionato per la Ferrari 296 GT3. A firmare l’impresa la numero 14 di Emil Frey Racing con Giacomo Altoé e Konsta Lappalainen arrivati secondi assoluti in Gara 1 in uno schieramento che ha visto partecipare 42 vetture. I compagni di team Albert Costa e Thierry Vermeulen sulla numero 69 tagliano il traguardo quinti. Nella Silver Cup si registra il sesto posto per la Ferrari 296 GT3 numero 71 di Sean Hudspeth e Nicola Marinangeli, mentre la numero 52, sempre del team piacentino, con Andrea Bertolini e Louis Machiels, si classifica decima tra i Bronze.

In Gara 2 Costa e Vermeulen chiudono quinti assoluti di fronte ai compagni di team Altoè e Lappalainen. Nella Silver Cup Hudspeth e Marinangeli si migliorano rispetto alla prima prova e passano sotto la bandiera a scacchi al quinto posto, mentre la numero 52 di Bertolini e Machiels termina settima tra i Bronze.

Prossimo impegno della Sprint Cup ad Hockenheim per il settimo round dal 2 al 3 settembre, mentre dal 29 al 30 luglio si terrà il quarto appuntamento della Endurance Cup sul tracciato del Nürburgring.

ELMS. Nella 4 Ore di Le Castellet, secondo appuntamento del campionato European Le Mans Series, il miglior piazzamento delle cinque Ferrari 488 GTE al via è il quarto posto della numero 57 di Kessel Racing con Takeshi Kimura, Gregory Huffaker II e Frederik Schandorff. In realtà l’equipaggio svizzero aveva tagliato il traguardo al terzo posto tra le LMGTE, ma una penalità post gara, inflitta dai giudici per un contatto con la vettura numero 16, ha fatto scivolare il trio in quarta posizione, di fronte alla Ferrari 488 GTE numero 55 di Spirit of Race con Matt Griffin, David Perel e a Duncan Cameron. Sesta la vettura numero 66 di JMW Motorsport con i piloti Martin Berry, Lorcan Hanafin e Jon Lancaster. Ottava posizione per la numero 50 di Formula Racing con il trio composto da Johnny e Conrad Laursen e il pilota ufficiale Ferrari Nicklas Nielsen, attardati per aver dovuto scontare un drive through e per riparare i danni in seguito ad un contatto con un avversario, mentre stavano lottando per le posizioni di vertice. Undicesima la numero 51 di AF Corse con Kriton Lendoudis, Rui Aguas e Ulysse De Pauw.

Il campionato ELMS torna in pista per il terzo round stagionale con la 4 Ore di Aragón dal 25 al 26 agosto.

Le Mans Cup. Terzo round a Le Castellet con il consueto format con gara unica di 110 minuti. Tra le GT3 si registra il quarto posto della Ferrari 296 GT3 numero 51 di AF Corse, con Hiroshi Koizumi e Kei Cozzolino capaci di guadagnare due posizioni dopo essere partiti dalla sesta casella. Termina al sesto posto la seconda vettura del team piacentino, la numero 83 di Emmanuel Collard e Charles-Henri Samani coinvolti alla partenza in un incidente con altre due vetture: incidente che provoca l’ingresso della Safety Car e che i due piloti pagheranno con una penalizzazione per aver causato le collisioni.

Il quarto appuntamento della Le Mans Cup è in programma il 25 agosto ad Aragón.

GT World Challenge Asia. Nella terza tappa del GT World Challenge Asia disputata sul tracciato Suzuka International Circuit si registra il doppio podio nella classe GT3 Am per la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 7 del team Comet Racing. Dopo il terzo posto di classe in Gara 1, Yusuke Yamasaki e Yorikatsu Tsujiko si migliorano nella seconda prova, salendo sul secondo gradino del podio. La Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 555 del team Maezawa Racing con Piti Bhirombhakdi e Naoki Yokomizo si classifica sesta in Gara 1 e dodicesima in Gara 2. La terza vettura della Casa di Maranello, la numero 60 di LMcorsa con Kei Nakanishi e Shigekazu Wakisaka chiude le due prove ventiquattresima e ventiduesima.

Nella speciale classifica della Japan Cup, tra le GT3 Overall, Takeshi Kimura e Kei Cozzolino si ritrovano ora al quarto posto con 30 punti a 28 lunghezze dai leader. A quota 26 e in sesta posizione i due piloti della Comet Racing, Yamasaki e Tsujiko che occupano anche la vetta, con 100 punti, della graduatoria riservata alle GT3 Am.

Il quarto appuntamento del campionato GT World Challenge Asia è in calendario dal 21 al 23 luglio sul circuito di Motegi.