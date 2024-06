Weekend notebook: la Ultimate Cup si chiude con altri due titoli per Ferrari

Il tracciato francese del Paul Ricard ha ospitato l’ultimo appuntamento della Ultimate Cup Series, dove i neocampioni della Endurance GT di Visiom hanno chiuso la stagione con un’altra vittoria, mentre nella Sprint GT Francesco Atzori, grazie al successo in Gara 1, ha centrato il titolo piloti nella classe UGT3B e consegnato quello a squadre assoluto a SR&R.

Ultimate Cup Series. La Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 1 di Visiom con Jean Bernard Bouvet, David Hallyday e Jean Paul Pagny, chiude la stagione con un’altra vittoria nella Endurance GT, il modo migliore per salutare il campionato 2023 che li ha visti trionfare nella classifica assoluta (bissando il titolo del 2022) e anche in quella UGT3A. Al secondo posto nella prova di 4 ore a Le Castellet, ultimo appuntamento della Ultima Cup Series, si è classificata un’altra Ferrari 488 GT3 Evo 2020: la numero 52 di AF Corse. Franck, Henri e Simon Dezoteux sono stati a lungo in lotta per la vittoria ma sono stati penalizzati dopo un contatto con un avversario.



Nella Sprint GT, grazie al successo in Gara 1 al Paul Ricard nella classe UGT3B, Francesco Atzori sulla Ferrari 488 Challenge Evo numero 33 di SR&R ha vinto il titolo e consegnato quello a squadre assoluto al proprio team. La squadra di Manfredi Ravetto e Paolo Ruberti ha raccolto nel corso della stagione 3 successi nella classe UGT3A e 13 in quella UGT3B, mentre Atzori è riuscito ad imporsi nell’anno del proprio debutto nella Ultimate Cup Series. Nel prosieguo del fine settimana in terra francese, il team Racing Spirit of Leman si è preso le vittorie nelle altre due prove nella classe UGT3B con la Ferrari 488 Challenge Evo numero 91: in Gara 2 ha vinto Frédéric Lacore, confermandosi poi in Gara 3 insieme al compagno Alexandre Delaye (foto: Davy Delien).