Weekend notebook: il CIGT Endurance si chiude con quattro titoli italiani

A Vallelunga, nell’ultimo round stagionale del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance, le Ferrari si portano a casa il titolo assoluto con la 488 GT3 Evo 2020 di Fisichella-Mosca, quello Team Costruttori con Scuderia Baldini, e nella classe GT Cup Pro Am con la 488 Challenge Evo di Luca Demarchi, Simone Patrinicola e Sabatino Di Mare insieme a quello del Team Costruttori con Best Lap. Nel round conclusivo del GT World Challenge Europe Sprint a Zandvoort le Ferrari 296 GT3 conquistano due podi.

CIGT. Si conclude con quattro titoli per le Ferrari il Campionato Italiano Gran Turismo Endurance. Nell’ultima puntata della stagione, andata in scena sul tracciato di Vallelunga, l’equipaggio composto da Giancarlo Fisichella e Tommaso Mosca sulla Ferrari 488 GT3 Evo 2020 della Scuderia Baldini ha festeggiato il tricolore assoluto, già conquistato nel precedente round, con un secondo posto. In realtà il duo sulla Rossa numero 27 era passato per primo al traguardo, ma una decisione post gara lo aveva penalizzato di dieci secondi per un contatto in occasione di un sorpasso, facendolo finire in seconda posizione. A Vallelunga per la Scuderia Baldini è arrivato anche il titolo Team Costruttori, a coronamento di una stagione indimenticabile.

Luca Demarchi, Simone Patrinicola e Sabatino Di Mare con il terzo posto con la Ferrari 488 Challenge Evo numero 111 di Best Lap hanno festeggiato sul podio laziale il tricolore nella classe GT Cup Pro Am, vinto matematicamente al termine del round di Monza. Per Best Lap anche il titolo nella speciale graduatoria riservata ai Team Costruttori.

Nonostante il secondo posto nella classe GT3 Pro Am (e quarto assoluto) e con un punteggio maggiore rispetto agli avversari, Stefano Gai e Jules Castro con la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 51 di AF Corse vedono sfumare i sogni di gloria per effetto degli scarti previsti dal regolamento nel calcolo della classifica di fine stagione. Per il duo, che a Vallelunga correva con Eliseo Donno, terzo posto finale.

Nella GT Cup Am Atzori-Menichini con la Ferrari 488 Challenge Evo numero 251 del team SR&R chiudono la stagione con il terzo posto in graduatoria, davanti a Francesco La Mazza con la numero 269 di Easy Race.

Il Campionato Italiano Gran Turismo vivrà l’ultimo atto della stagione a Imola dal 27 al 29 ottobre quando saranno assegnati i titoli della serie Sprint.

GT World Challenge Europe. Nell’ultimo appuntamento del GT World Challenge Europe Sprint disputato sul tracciato olandese di Zandvoort, la Ferrari 296 GT3 numero 69 di Emil Frey Racing sale nuovamente sul podio. Albert Costa e Thierry Vermeulen ci sono riusciti in occasione della prima gara, grazie ad un secondo posto.

La seconda vettura del team elvetico, con Konsta Lappalainen e Giacomo Altoè ha invece chiuso al decimo posto. La coppia sulla vettura numero 14, con al volante Altoè, era riuscita anche a strappare la pole al termine della qualifica di Gara 2, per essere poi retrocessa di tre posizioni in griglia per non aver rallentato a sufficienza in un settore in cui erano esposte le bandiere gialle.

Per Lappalainen- Altoè quinto posto al termine della corsa che ha permesso di chiudere la stagione settimi nella graduatoria finale. Albert Costa e Thierry Vermeulen, invece, dopo l’ottavo posto in Gara 2 si sono ritrovati quarti nella graduatoria conclusiva del campionato.

Nella Silver Cup, la Ferrari 296 GT3 numero 71 di AF Corse con Sean Hudspeth e Nicola Marinangeli grazie ad un terzo posto in Gara 2 e ad un sesto nella prima corsa, chiude la stagione in sesta posizione.