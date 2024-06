Trasferta decisamente positiva in Francia, con le Ferrari che passano per prime sotto la bandiera a scacchi a Le Castellet nella European Le Mans Series e nella Le Mans Cup. Vittoria, insieme ad altri podi, anche in Inghilterra, nel GT World Challenge Europe Sprint Cup. Anche in Italia, da Misano, dove è iniziato il Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, arrivano risultati positivi.

Super GT Japan. Il Fuji International Speedway ha ospitato il secondo round del campionato Super GT Japan. Nella classe GT3, la Ferrari 296 GT3 numero 45 del team Ponos Racing con Kei Cozzolino e la francese Lilou Wadoux, pilota ufficiale del Cavallino Rampante, ha chiuso al nono posto. Tredicesima l’altra Ferrari, la numero 6 del team Uni-Robo Bluegrass con Yoshiaki Katayama e Roberto Merhi Muntan. Il prossimo appuntamento è in programma a Suzuka dall’1 al 2 giugno.

ELMS. La vittoria nella classe LMGT3 nel secondo appuntamento della European Le Mans Series è andata alla Ferrari 296 LMGT3 numero 55 di Spirit of Race. Duncan Cameron, David Perel e Matthew Griffin sono riusciti a tagliare il traguardo di Le Castellet per primi dopo un’intensa prova di 4 Ore.

Scattato dalla seconda posizione, Cameron è riuscito a portarsi al comando della gara, restandoci però per breve tempo a causa di un contatto con un’altra vettura. Lo svantaggio rispetto ai primi ha iniziato ad aumentare, fino a quando, dopo 2 ore e 20 minuti di corsa, i commissari, a seguito di una situazione pericolosa, hanno deciso per una Virtual Safety Car, seguita dalla Safety Car che ha ricompattato il gruppo. Alla ripartenza le carte venivano nuovamente mescolate e Spirit of Race, dalla quarta posizione riusciva, sfruttando le varie situazioni, a riportarsi in testa alla corsa, per mantenerla fino alla bandiera a scacchi. Grazie a questo risultato Duncan Cameron, David Perel e Matthew Griffin si portano ora al comando della classifica con 35 punti, mentre al terzo posto, a sette lunghezze, si conferma la Ferrari 296 LMGT3 di GR Racing, quarta a Le Castellet, con Michael Wainwright, Riccardo Pera e il pilota ufficiale Ferrari Davide Rigon.

Il terzo round della European Le Mans Series 2024, la 4 Ore di Imola, si svolgerà domenica 7 luglio, ma prima alcuni team e piloti si dirigeranno a Le Mans per disputare la 24 Ore di Le Mans, in programma il 15 e 16 giugno.

Le Mans Cup. A Le Castellet, un’altra Ferrari è sul gradino più alto del podio. Si tratta della 296 GT3 numero 51 di AF Corse di Alessandro Balzan e Matthew Kurzejewski che, dopo il successo nel round inaugurale della Le Mans Cup a Barcellona, ottiene la vittoria anche nel secondo appuntamento disputato nel sud della Francia. Dopo essere partita in seconda posizione, la Ferrari numero 51 ha tenuto il passo del leader della corsa, ma una penalità di 10 secondi al pitstop per la vettura di testa ha permesso ad Alessandro Balzan di prendere il comando e di staccare il resto dello schieramento per poi passare sotto la bandiera a scacchi per primo. In terza posizione, al traguardo, è passata la Ferrari numero 88 di Riccardo Agostini e Custodio Toledo che è riuscita a spuntarla dopo un lungo duello con un avversario. Una penalità post gara di 45 secondi comminata alla vettura di AF Corse per contatti plurimi con la numero 18, ha favorito però la Ferrari 296 GT3 numero 74 di Kessel Racing con Andrew Gilbert e Fran Rueda Mateos che è così salita sull’ultimo gradino del podio.

Il prossimo round della Le Mans Cup è la Road To Le Mans con Gara 1 in programma giovedì 13 giugno e Gara 2 sabato 15 giugno.

GT WC Europe – Sprint Cup. Risultati positivi arrivano anche dall’Inghilterra, più precisamente dal tracciato di Brands Hatch dove è andato in scena il secondo round del GT World Challenge Europe Sprint Cup. In Gara 1 la Ferrari 296 GT3 numero 14 di Emil Frey Racing con Ben Green e Konsta Lappalainen alla guida ha ottenuto un secondo posto assoluto, arrivando poi quinta nella seconda prova. Anche i compagni di team sono riusciti a salire sul podio: infatti, in Gara 2, Giacomo Altoè e Thierry Vermeulen con la Ferrari 296 GT3 numero 69 si sono piazzati in seconda posizione.

Nella Silver Cup, Eliseo Donno e Thomas Fleming, protagonisti della stagione 2023 del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe (rispettivamente vincitore del titolo del Trofeo Pirelli e delle Finali Mondiali), al volante della Ferrari 296 GT3 di AF Corse numero 71 hanno ottenuto un terzo posto nella prima prova e la vittoria in Gara 2. Il terzo round del GT world Challenge Europe Sprint Cup è in programma dal 17 al 19 maggio sul tracciato di Misano.

CIGT Sprint. Il Campionato Italiano Gran Turismo serie Sprint, che ha preso il via nel fine settimana da Misano, ha portato le prime soddisfazioni per le vetture della Casa di Maranello. In Gara 1 sono saliti sul podio, con un secondo posto assoluto, Daniele Di Amato e Timur Boguslavskiy sulla Ferrari 296 GT3 numero 88 di AF Corse. Nella GT3 Am, la Ferrari 296 GT3 numero 74 di Rossocorsa si è classificata al terzo posto con Stefano Marazzi e Samuele Buttarelli. Stesso risultato nella Pro Am per la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 23 di Best Lap con Vito Postiglione e Luigi Coluccio. Nella seconda prova del fine settimana a Imola, è arrivato il secondo posto, in questo caso assoluto, per Luka Nurmi e Jasin Ferati con la Ferrari 296 GT3 numero 52 di AF Corse.

Nella GT CUP, riservata alle vetture in configurazione monomarca, nella Prima Divisione, Edoardo Borelli e Lorenzo Casè sono arrivati terzi in Gara 1 nella classe Am con la Ferrari 488 Challenge di AF Corse, mentre in Gara 2 hanno occupato il secondo posto.

Il prossimo impegno del campionato è in programma dal 31 maggio al 2 giugno a Imola, sempre con la Serie Sprint.