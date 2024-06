Weekend notebook: dominio Ferrari in apertura di Ultimate Cup

La stagione 2024 della Ultimate Cup Series riparte da dove era finita la precedente, sul circuito del Paul Ricard, facendo segnare un en plein per le vetture di Maranello. Nella classe Endurance a conquistare la vittoria sono i campioni in carica del team Visiom su Ferrari 488 GT3 Evo 2020. Quattro successi su quattro per Ferrari anche nella classe Sprint con doppiette per Lorenzo Bontempelli e Francesco Atzori del team SR&R.

Nella prova Endurance, i campioni in carica di Visiom, che proprio al Paul Ricard hanno conquistato matematicamente il titolo 2023, sono subito protagonisti. L’esperto trio composto da Jean Bernard Bouvet, David Hallyday e Jean-Paul Pagny, sulla Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 1, dopo aver conquistato la pole position, grazie alla miglior media nei tempi delle tre sessioni di qualifica, hanno dominato la gara della durata di 4 ore.

I francesi hanno realizzato anche il miglior tempo sul giro in 2’02”390, con una prestazione, quella di Bouvet, di quasi 4 secondi migliore rispetto ai secondi, giunti al traguardo a 4 giri di distacco.

La seconda Ferrari in gara, la 488 Challenge Evo numero 29 del team XP Racing, affidata a Pompidou, Papin e Marchix ha concluso la prova in settima posizione, seconda nella classe UGTX.

Le quattro prove della serie Sprint, della durata di 25 minuti ciascuna, sorridono tutte alle vetture del Cavallino Rampante. Doppietta per il campione uscente Francesco Atzori con la Ferrari 488 GT3 del team SR&R, che lascia il gradino più alto del podio delle altre due prove al compagno Lorenzo Bontempelli. Buone prestazioni anche per le Ferrari in gara nella classe UGTX, con il doppio successo di Motohiko Isozaki, con la Ferrari 488 Challenge Evo numero 105 di AF Corse, e i due podi di Fréderic Lacore, con la numero 91 di Racing Spirit of Leman e di Lyle Schofield (SR&R). Al Paul Ricard, nella Sprint Cup, ha debuttato anche la nuova Cavallino Tridente Cup – in questa prova riservata alle sole vetture della Casa di Maranello –, dove hanno prevalso Lorenzo Bontempelli e Francesco Atzori.

Il prossimo appuntamento con la Ultimate Cup Series è in programma a Portimão dal 23 al 26 maggio.