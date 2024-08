Weekend notebook: agosto ricco di vittorie

Nonostante il periodo abitualmente destinato alle vacanze, il mese di agosto ha visto numerose Ferrari impegnate sui circuiti di tutto il mondo, raccogliendo importanti successi e risultati prestigiosi. Arriva anche il primo titolo stagionale: a Okayama, nella Japan Cup, la Ferrari 296 GT3 numero 98 di K-Tunes Racing con Daisuke Yamawaki e Shinichi Takagi si laurea campione della categoria assoluta e Pro Am. In Europa, a Spa Francorchamps il podio è dipinto unicamente dei colori Ferrari con la tripletta nella European Le Mans Series e nella Le Mans Cup.

Successi anche a Phillip Island nel GT WC Australia, a Magny-Cours nel GT WC Europe Sprint, a Okayama nel GT World Challenge Asia e nella Japan Cup, sul tracciato di Road America nel GT WC America e al Mugello nel Campionato Italiano Gran Turismo Sprint.

ELMS. Splendida tripletta per Ferrari nel quarto round del campionato European Le Mans Series che si è svolto sul circuito di Spa Francorchamps nel fine settimana del 24 e 25 agosto. A festeggiare sul gradino più alto del podio è stata, per la prima volta quest’anno, la 296 LMGT3 numero 57 con Takeshi Kimura, Esteban Masson e il pilota ufficiale Daniel Serra. L’unica insidia è venuta da un controllo alla pressione da parte della direzione gara, che si è risolto fortunatamente con una semplice reprimenda.

Seconda al traguardo la numero 86 di GR Racing con Michael Wainwright, Riccardo Pera e l’altro ufficiale Davide Rigon, che grazie a questo risultato si porta ad un punto dalla vetta della classifica generale. Terza la numero 51 di AF Corse con Charles-Henri Samani, Emmanuel Collard e Nicolas Varrone, capace di catturare il podio ad un paio di tornate dalla bandiera a scacchi sull’Aston Martin del Racing Spirit of Leman.

La prossima gara sarà la 4 Ore del Mugello, domenica 29 settembre, penultimo round della stagione.

Le Mans Cup. Anche in questa serie, disputata sempre a Spa Francorchamps, Ferrari occupa tutto il podio. A festeggiare la vittoria, la prima stagionale, è la 296 GT3 numero 88 di AF Corse con Custodio Toledo e Riccardo Agostini, che rosicchiano qualche punto ai leader della classifica generale, e compagni di team, Matthew Kurzejewski e Alessandro Balzan sulla numero 51 che restano al comando con un vantaggio di 27 punti. Alla bandiera a scacchi era passata per prima la numero 51, ma una penalità di 30 secondi post gara per il superamento dei limiti di pista ha consegnato il successo alla vettura numero 88 di Toledo e Agostini.

Terza la Ferrari numero 74 di Kessel Racing con Andrew Gilbert e Fran Rueda Mateos.

Prossimo appuntamento il 29 settembre al Mugello.

GT WC Europe. Sul tracciato francese di Magny-Cours nel weekend del 24-25 agosto è andato in scena il quarto appuntamento stagionale con il GT World Challenge Europe Sprint. Gara 1, svolta con la luce calante del tramonto, ha visto un piazzamento ai piedi del podio per le due Ferrari 296 GT3 di Emil Frey Racing, con la numero 69 di Giacomo Altoè e Thierry Vermeulen in quarta posizione davanti alla gemella numero 14 di Ben Green e Konsta Lappalainen, incolpevole protagonista di un contatto che le ha fatto perdere tempo nelle fasi iniziali di gara. Quarto posto in Silver Cup per la 296 GT3 di AF Corse numero 71 condotta da Thomas Fleming ed Eliseo Donno, mentre sesta ha concluso la compagna di squadra numero 52 di Sean Hudspeth e Jef Machiels. Infine, gara ad inseguire per la vettura 93 di Sky Tempesta Racing, impegnata in Bronze Cup con Jonathan Hui ed Eddie Cheever, che ha concluso al sesto posto di categoria.

Nella seconda prova del weekend le due vetture impegnate in classe Pro hanno incontrato qualche difficoltà in più, con la numero 14 di Lappalainen e Green protagonista di un contatto e una foratura alla prima curva e tredicesima al traguardo, mentre la numero 69 di Vermeulen e Altoè ha chiuso decima.

Grande prestazione per Eliseo Donno e Thomas Fleming, vincitori in Silver con la 296 GT3 di AF Corse, mentre la gemella di Machiels e Hudspeth ha chiuso quinta di categoria. Infine, la vettura numero 93 di Sky Tempesta Racing è stata quarta in classe Bronze con Hui e Cheever.

Il prossimo appuntamento del GT World Challenge Europe è a Monza dal 20 al 22 settembre per il campionato Endurance, mentre la serie Sprint si conclude a Barcellona dall’11 al 13 ottobre.

GT WC Australia. Fine settimana pressoché perfetto per Ferrari nel quinto appuntamento stagionale del GT World Challenge Australia sulla pista di Phillip Island. Le due 296 GT3 di Arise Racing si sono divise le vittorie, con la numero 1 di Liam Talbot e Chaz Mostert prima in Gara 1 e seconda in Gara 2, mentre la numero 8 di Elliott Schutte e Jaxon Evans si sono affermati nella seconda sfida dopo un nono posto nella prima corsa. In campionato l’equipaggio Talbot-Mostert conduce con 30 punti di vantaggio sul secondo posto, mentre Schutte ed Evans sono terzi a 34 lunghezze dalla vetta.

La stagione australiana prosegue dal 18 al 20 ottobre 2024 sulla pista del Sydney Motorsport Park.

GT WC Asia. Sulla pista di Okayama nel fine settimana del 24 e 25 agosto è andato in scena il quinto round stagionale del GT World Challenge Asia, che ha visto quattro Ferrari 296 GT3 impegnate. In Gara 1 la migliore è stata la numero 296 di Absolute Corse affidata ad André Canard e Finn Gehrsitz, undicesima assoluta e terza di classe Silver Am. Quindicesima al traguardo la numero 77 di Harmony Racing di Weian Chen e Jiatong Liang, che ha conquistato il terzo gradino del podio in Silver. Il ventesimo posto assoluto è stato sufficiente alla numero 75 di Garage 75 per vincere la classe Am con David Tjiptobiantoro e Christian Colombo, mentre la numero 60 di LM Corsa di Kei Nakanishi e Shigekazu Wakisaka ha chiuso 24esima assoluta e nona in classe Pro Am. In Gara 2 la pioggia ha rimescolato le carte quando ha iniziato a cadere poco dopo la partenza. La migliore Ferrari sotto la bandiera a scacchi è stata la numero 77 di Harmony Racing condotta da Chen e Liang, quattordicesima assoluta e quarta di classe Silver. Diciannovesima assoluta e decima in Pro Am la numero 60 di Wakisaka-Nakanishi, mentre Canard e Gehrsitz sulla numero 296 di Absolute corse sono stato sfortunati protagonisti di un contatto. Altro podio per la vettura di Garage 75, che ha chiuso terza in Am consolidando la leadership in campionato per David Tjiptobiantoro.

L’ultimo appuntamento con il GT World Challenge Asia è previsto dal 13 al 15 settembre sul tracciato cinese di Shanghai.

Japan Cup. In concomitanza con il GT World Challenge Asia a Okayama si è svolto l’ultimo appuntamento stagionale della Japan Cup. Un secondo posto in Gara 1 è stato sufficiente all’equipaggio della Ferrari 296 GT3 numero 98 di K-Tunes Racing per laurearsi campione della categoria assoluta e Pro Am: Daisuke Yamawaki e Shinichi Takagi si sono resi protagonisti di una spettacolare rimonta dalla quinta posizione in griglia. Quarta posizione assoluta e terza in Pro Am per una vettura al debutto in campionato, la Ferrari 488 GT3 numero 555 di Maezawa Racing, affidata a Yusaku Maezawa e Naoki Yokomizo, mentre la 296 GT3 numero 7 di Comet Racing ha concluso settima assoluta e quarta in Am con Yorikatsu Tsujiko e Yusuke Yamasaki. In Gara 2 i neo-campioni Yamawaki e Takagi hanno conquistato un’altra affermazione, la quarta, precedendo sul traguardo la 488 GT3 di Maezawa e Yokomizo. Il quarto posto assoluto e terzo di classe non è stato sufficiente per la vettura di Comet Racing di Tsujiko e Yamasaki per conquistare il titolo in Am: si sono dovuti accontentare del secondo posto a 15 punti dal titolo.

CIGT. La serie Sprint del Campionato Italiano Gran Turismo ha vissuto nel fine settimana del 24 e 25 agosto il terzo appuntamento stagionale sul tracciato del Mugello. Sul circuito toscano si registra la vittoria in Gara 1 nella GT Cup con una Ferrari 488 Challenge Evo: si tratta della numero 250 di AF Corse che, con Lorenzo Casè e Edoardo Borelli alla guida, arriva il secondo posto assoluto che vale il successo nella 1a divisione Am. Nella stessa prova il quinto assoluto equivale all’ultimo gradino del podio nella classe Pro Am della numero 111 di Best Lap con Lorenzo Casè e Lorenzo Pegoraro.

Nella classe GT3, sfortunata prova per Luka Nurmi e Jasin Ferati con la Ferrari 296 GT3 numero 52 di AF Corse che dopo essere partiti dalla pole position sono stati a lungo in lotta per la vittoria ma sono poi usciti di pista sbattendo contro le barriere di protezione. Pronto il riscatto in Gara 2, che ha visto Nurmi e Ferati chiudere in terza posizione.

Il Campionato Italiano Gran Turismo ritorna a settembre, dal 6 all’8, con il terzo appuntamento Endurance a Imola. Per la Sprint occorre attendere il fine settimana del 4-6 ottobre quando sarà in programma l’ultimo appuntamento stagionale per l’assegnazione dei titoli.

DTM. Le due Ferrari 296 GT3 di Emil Frey Racing sono state impegnate nel quinto round del DTM 2024 sulla pista del Nürburgring nel fine settimana del 17 e 18 agosto. In Gara 1, condizionata dalla pioggia, Jack Aitken sulla numero 14 ha chiuso al quinto posto, mentre il suo compagno di squadra Thierry Vermeulen sulla numero 69 ha tagliato il traguardo sedicesimo. La seconda prova del weekend è stata invece condizionata da diversi incidenti e ha visto Vermeulen chiudere in sesta posizione, mentre Aitken ha avuto qualche difficoltà in più e ha chiuso tredicesimo. Il prossimo appuntamento stagionale del DTM è previsto dal 6 all’8 settembre sul tracciato del Sachsenring.

GT WC America. Una sola Ferrari 296 GT3 è scesa in pista nel quinto round del GT World Challenge America sul tracciato di Road America nel Wisconsin nel fine settimana del 17 e 18 agosto: si tratta della vettura numero 163 schierata da AF Corse per Jay Schreibman e Oswaldo Negri, impegnati nella classe Am. In Gara 1 si sono classificati all’undicesimo posto assoluto e secondo di classe, dopo essere partiti dalla quattordicesima posizione. Nel secondo appuntamento del weekend la 296 GT3 è scattata dall’ottavo posto assoluto e ha mantenuto una buona posizione, tagliando il traguardo tredicesima vincendo così la classe Am.

La serie americana torna in pista il fine settimana del 6-8 settembre sulla pista del Barber Motorsports Park.