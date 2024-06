Weekend Notebook: a Fisichella e Mosca il titolo italiano GT Endurance

Sul tracciato di Monza, Fisichella-Mosca con la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 conquistano il titolo italiano con una gara di anticipo nel Campionato Italiano Gran Turismo Endurance. Nel GT World Challenge Europe – Sprint Cup, a Valencia arrivano due podi con la Ferrari 296 GT3 di Emil Frey Racing. Sempre in Spagna, a Barcellona, nella 24H Series la 296 GT3 del team WTM by Rinaldi Racing è costretta al ritiro mentre era in testa alla corsa.

Campionato Italiano Gran Turismo. Nel terzo round del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance disputato a Monza, Giancarlo Fisichella e Tommaso Mosca della Scuderia Baldini hanno già conquistato il titolo del 2023 con la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 27. Il duo, dopo aver stabilito il miglior crono in qualifica, ha chiuso la prova al terzo posto, alle spalle della Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 51 di Jules Castro, Leonardo Pulcini e Stefano Gai del team AF Corse.



Fisichella–Mosca hanno raggiunto la certezza matematica di terminare la classifica al primo posto, ma devono attendere l’ultimo round in calendario a Vallelunga per determinare l’ordine finale: infatti, gli avversari Comandini-Cassarà-Nilsson, in caso di vittoria e di zero punti per l’equipaggio della Ferrari, potrebbero affiancarli in testa alla graduatoria.



Nella GT Cup Pro-Am la vittoria è andata a Demarchi-Patrinicola-Di Mare con la Ferrari 488 Challenge Evo di Best Lap numero 111. Un secondo successo stagionale che permette loro di raggiungere anche la seconda posizione nella classifica di categoria. Nella GT Cup Am, invece, terzo posto per Francesco Atzori e Manuel Menichini, insieme a Enrico Di Leo al volante della Ferrari 488 Challenge Evo numero 251 di SR&R. All’ultima gara di Vallelunga, Atzori e Menichini si presenteranno al secondo posto, ad un punto dalla vetta. Probabilmente fuori dai giochi per il titolo Francesco La Mazza che correva a Monza con Thomas Biagi con la Ferrari 488 Challenge Evo numero 269 di Easy Race, costretto al ritiro dopo un incidente nelle prime fasi della gara. Ai piedi del podio hanno concluso Marzialetti-Postiglione-Scarpetta con la Ferrari 488 Challenge Evo numero 212 di Best Lap. L’ultimo e decisivo round della serie Endurance è in programma a Vallelunga dal 13 al 15 ottobre.



GT World Challenge Europe. Doppio podio a Valencia per le Ferrari nel penultimo round del GT World Challenge Europe – Sprint Cup. A lottare per la vittoria è stata la 296 GT3 numero 69 di Emil Frey Racing con Albert Costa e Thierry Vermeulen che hanno chiuso Gara 1 al secondo posto a soli quattro decimi dai leader, restando in lotta per tutto il tempo. In Gara 2 gli stessi piloti si sono confermati veloci sul tracciato spagnolo, chiudendo nuovamente sul podio, questa volta al terzo posto. La seconda vettura di Emil Frey Racing, la numero 14 di Giacomo Altoé e Konsta Lappalainen, ritorna da Valencia con una settima e una quinta posizione.



Nelle altre classi, nella Silver Cup Sean Hudspeth e Nicola Marinangeli con la Ferrari 296 GT3 numero 71 di AF Corse si classificano sesti e quinti. I compagni di team, Louis Machiels e Andrea Bertolini, con la 296 GT3 numero 52 chiudono le due prove al decimo e all’ottavo posto nella Bronze Cup. Gli ultimi due appuntamenti del campionato GT World Challenge Europe sono in programma dal 29 settembre al primo ottobre a Barcellona per la Endurance Cup, mentre a Zandvoort si correrà per la Sprint Cup dal 14 al 15 ottobre.



24H Series. Prova sfortunata per la Ferrari 296 GT3 di WTM by Rinaldi Racing numero 22 nel sesto round della 24H Series andato in scena a Barcellona. Georg Weiss, Leonard Weiss, Jochen Krumbach, Torsten Kratz e Isaac Tutumlu Lopez dopo aver stabilito il terzo miglior tempo in qualifica hanno condotto un’ottima gara, tanto da riuscire a portarsi in testa. Allo scoccare dell’undicesima ora, però, la vettura è stata costretta al ritiro per un guasto elettrico al cambio, probabilmente provocato da un contatto con una Mercedes nelle ore precedenti. Il campionato, terminata la sessione europea, proseguirà dal 7 al 9 dicembre con la 12H del Kuwait.