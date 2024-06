Inizio positivo per le Ferrari 296 LMGT3 nelle libere 1 e 2 in Qatar

Con la prima giornata di prove libere è entrato nel vivo l’appuntamento inaugurale del FIA World Endurance Championship in scena al Lusail International Circuit in Qatar. Entrambe le due Ferrari 296 LMGT3 hanno completato il lavoro previsto, percorrendo rispettivamente 68 (equipaggio #54) e 71 giri (equipaggio #55) utili a collezionare dati e informazioni importanti in vista di qualifiche e gara.

Prove Libere 1. La prima sessione, caratterizzata dal vento che ha portato tanta sabbia in pista, ha visto la numero 55 condotta da François Heriau, Simon Mann, e l’ufficiale Ferrari Alessio Rovera, chiudere al secondo posto con il tempo di 1:55.983 siglato dall’italiano. Subito dietro l’equipaggio di Thomas Flohr, Francesco Castellacci, e il pilota ufficiale della Casa di Maranello Davide Rigon che, con il crono di 1:56.069 fatto registrare da quest’ultimo, ha piazzato al terzo posto la 296 LMGT3 numero 54.

Prove Libere 2. Il secondo turno è stato molto positivo per gli equipaggi di Vista AF Corse, la Ferrari 296 LMGT3 numero 55 si è infatti issata al primo posto fermando il cronometro sul tempo di 1:55.190 con Simon Mann al volante, mentre la numero 54, con il tempo di 1:55.445 siglato da Francesco Castellacci, ha ottenuto il secondo posto. Posizioni che lasciano ben sperare per le qualifiche e la gara.

Il programma. Venerdì 1 marzo le LMGT3 tornano in pista per le Prove Libere 3, dalle 11 alle 12, e le qualifiche, dalle 16.00 alle 16.12; le migliori dieci vetture accederanno quindi alla Hyperpole, in programma dalle 16.40. La 1812 KM del Qatar scatterà sabato 2 marzo alle 11 (gli orari indicati sono locali).