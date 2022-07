Due Ferrari in pole position alla 6 Ore di Monza

Saranno due 488 GTE a scattare davanti a tutti nelle classi LMGTE Pro e LMGTE Am nella 6 Ore di Monza, quarta prova del mondiale FIA WEC, in programma domani con via alle ore 12:00. Alessandro Pier Guidi e Sarah Bovy sono stati i più veloci nelle rispettive categorie al termine di una sessione combattuta e caratterizzata da temperature alte, sia dell’atmosfera quanto dell’asfalto.

LMGTE Pro. Alessandro Pier Guidi ha ottenuto una splendida pole position completando un giro del tracciato lombardo in 1’45”270, precedendo di appena 54 millesimi la Corvette di Nick Tandy e di 58 l’altra Ferrari di AF Corse che, con Antonio Fuoco, ha occupato fino a pochi istanti dalla bandiera a scacchi la seconda piazza. Il due volte campione del mondo ha coperto quattro tornate, mentre il compagno di squadra cinque. Le due 488 GTE portano in questa tappa la versione dello scudetto impiegata il 9 luglio del 1932 alla 24 Ore di Spa-Francorchamps quando, per la prima volta, lo scudetto con il Cavallino Rampante faceva il proprio esordio sulle vetture della Scuderia Ferrari.

LMGTE Am. Storica pole position nel mondiale endurance per l’equipaggio di Iron Dames, conquistata da un’eccellente Sarah Bovy che ha fermato il cronometro sull’1’47”431, regolando di 227 millesimi Ben Keating. È la prima volta che un equipaggio femminile partirà davanti a tutti nel FIA WEC. Buone le prestazioni delle altre 488 GTE iscritte nella classe, con la quarta posizione di Christoph Ulrich e la quinta di Thomas Flohr, con le Ferrari numero 21 e 54 di AF Corse. Undicesima piazza per Franck Dezoteux e tredicesima per Claudio Schiavoni per i colori di Spirit of Race e Iron Lynx.

Programma. Nella gara di casa, davanti ai tifosi del Cavallino Rampante, le vetture scenderanno in pista poco prima delle ore 12:00 per schierarsi sulla griglia di partenza dell’Autodromo Nazionale di Monza che, quest’anno, celebra i suoi 100 anni. Lo spegnimento delle luci dei semafori è prevista a mezzogiorno in punto.