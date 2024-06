Una 488 GTE in seconda fila alla 6 Ore di Monza

I quindici minuti di qualifica terminano con la Ferrari 488 GTE del team Richard Mille – AF Corse quarta alla bandiera a scacchi. Al via della 6 Ore di Monza, quinto round del FIA WEC, scatteranno rispettivamente settima, ottava e nona, invece, le 488 GTE numero 54 e 21 di AF Corse, e la 57 portata in gara da Kessel Racing.

A metà pomeriggio nel Tempio della velocità brianzolo si è disputato il turno cronometrato utile per determinare la griglia di partenza della classe LMGTE Am, in condizioni di pista asciutta, con temperature dell’aria pari a 31,6°C e dell’asfalto di oltre 52°C. Il compito di qualificare le vetture è stato affidato ai piloti gentlemen, come previsto dal regolamento. La Ferrari più veloce è risultata la numero 83, con Luis Perez Companc – in equipaggio con gli ufficiali Alessio Rovera e Lilou Wadoux – che ha firmato un tempo pari a 1’48’’221, con un distacco di 0’’589 rispetto alla Porsche numero 85, che partirà dalla pole position.

Tre caselle più arretrata la 488 GTE numero 54 in virtù del tempo registrato da Thomas Flohr (1’48’’599) che permetterà alla vettura di AF Corse, condivisa con Davide Rigon e Francesco Castellacci, di partire dalla quarta fila, la quale sarà completata dalla Ferrari di Julien Piguet, al volante in qualifica, Simon Mann e Ulysse de Pauw. Quinta fila per la vettura in livrea gialla con il numero 57, la 488 GTE di Takeshi Kimura, Scott Huffaker e Kei Cozzolino.

La partenza della 6 Ore di Monza è in programma domenica 9 luglio alle 12.30 (orario locale).