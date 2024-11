Tre 296 GT3 a Macao per la FIA GT World Cup

Nell’ambito della 71esima edizione del Gran Premio di Macao tre Ferrari 296 GT3 partecipano alla FIA GT World Cup, la prova riservata alle vetture di classe GT3 che si disputa nel fine settimana in arrivo sull’iconico tracciato cittadino. Due i team impegnati, Harmony Racing e AF Corse, al via con tre piloti ufficiali della Casa di Maranello: Yifei Ye, Daniel Serra e Antonio Fuoco.

Gli equipaggi. Sono 23 vetture le vetture iscritte alla FIA GT World Cup. Al debutto Yifei Ye, al quale il team cinese Harmony Racing affida la 296 GT3 numero 50. Ye, protagonista nella stagione 2024 nel FIA WEC con la Hypercar numero 83 del team AF Corse – con la quale ha ottenuto una vittoria assoluta alla Lone Star Le Mans, disputata a settembre al COTA, in America – è alla seconda prova con la Ferrari 296 GT3, dopo la 3 Ore di Monza dello scorso settembre.

Con Harmony Racing anche Daniel Serra sulla vettura numero 51: il brasiliano, quest’anno vincitore della 24 Ore di Daytona – con Rigon, Pier Guidi, Calado –, prova “regina” del campionato IMSA, torna a Macao dopo l’esperienza vissuta nel 2023 con il medesimo team.

A completare la rappresentanza dei piloti della Casa di Maranello vi è Antonio Fuoco, che partecipa all’evento di Macao al volante della numero 83 di AF Corse. Per il pilota italiano classe 1996, vincitore in stagione della 24 Ore di Le Mans con la 499P condivisa con Miguel Molina e Nicklas Nielsen, si tratta del debutto con una GT3 tra i cordoli di Macao, a dieci anni di distanza dall’unico precedente all’evento, con le monoposto di F3.

La pista e la storia. La prima edizione del GP di Macao risale al 1954 in un’epoca caratterizzata dalla nascita e l’affermazione di alcuni degli eventi poi diventati di riferimento nel panorama del motorsport mondiale. Teatro delle gare della 71esima edizione – quella di qualifica in programma sabato stabilisce la griglia di partenza della prova più importante, al via domenica mattina – è il Circuito da Guia, ricavato tra i grattacieli e i palazzi storici di Macao, un impianto temporaneo considerato tra i più difficili al mondo, che misura 6,2 chilometri e include curve famose nel mondo tra le quali la “Lisboa” e la “R”, che si alternano ad alcuni tratti rettilinei. Per via della conformazione tecnica del tracciato, così come per la limitata larghezza (nel punto minore, in prossimità dell’ultimo tornante, pari a 7 metri), superare a Macao è un’impresa particolarmente complicata, specialmente nell’ultimo settore.

Il programma. Il fine settimana entra nel vivo da giovedì 14 novembre con le prime due sessioni di prove libere, dalle 11.05 alle 11.35 e dalle 14.35 alle 15.05; venerdì 15 si disputano le Qualifiche, dalle 14.05 alle 14.35, che determinano la griglia di partenza della Gara di Qualificazione, in programma sabato 16 dalle 13.50 sulla distanza dei 12 giri. Domenica 17 novembre in scena la gara principale (16 giri) dalle 12.25 con le posizioni di partenza stabilite dai risultati del sabato (gli orari indicati sono locali).

Come vedere le gare. La FIA GT World Cup beneficerà di un'ampia diretta streaming attraverso il canale ufficiale YouTube della FIA.

Yifei Ye: “Non vedo l'ora di partecipare alla FIA GT World Cup con Harmony Racing. Sarà la mia prima esperienza a Macao in assoluto, non solo come pilota. Conoscere questo leggendario tracciato avendo poco tempo a disposizione per le prove sarà una sfida enorme, ma al contempo entusiasmante. Quest'anno ho accumulato una certa esperienza di guida con la Ferrari 296 GT3, in particolare grazie alla gara di Monza. Credo di potermi adattare rapidamente grazie all'esperienza del team e ai dati raccolti nel 2023. L'anno scorso il team ha ottenuto il quarto posto e il giro più veloce in gara. Farò del mio meglio per aiutare il team a ottenere buoni risultati nella prova del prossimo weekend. Inoltre, non vedo l'ora di vedere tutti i tifosi da casa!”

Daniel Serra: “Sono davvero felice di tornare a Macao dove lo scorso anno avevo debuttato alla FIA GT World Cup scoprendo, in prima persona, come questa prova sia davvero impegnativa oltre che affascinante. Quest’anno quindi ritorno con più esperienza e mi auguro di poter cogliere un buon risultato. Abbiamo lavorato bene nell’avvicinamento alla gara e non vedo l’ora di scendere in pista in questo weekend che sarà senza dubbio emozionante.”

Antonio Fuoco: “Questo evento rappresenta qualcosa di unico a livello internazionale e avere l’opportunità di gareggiarvi con la 296 GT3 è molto interessante per concludere la stagione. Il mio unico precedente a Macao risale al 2014 quando, come pilota della Ferrari Driver Academy, avevo partecipato alla prova di Formula 3. Dieci anni più tardi mi preparo a tornare in pista su questo tracciato cittadino davvero complesso: sarà fondamentale riprendere il ritmo e i riferimenti con la pista sin dalle prime sessioni di prove libere e poi dare il massimo nella gara di qualifica, essenziale per un buon piazzamento nella gara principale di domenica. Vorrei ottimizzare ogni aspetto per portare a casa il miglior risultato possibile per Ferrari e il team.”