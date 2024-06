Qualifiche combattute al Paul Ricard per il GT WC Europe

Al Paul Ricard le sette Ferrari 296 GT3 iscritte all’atto inaugurale del GT World Challenge Europe – Endurance Cup 2024 sono state protagoniste di un’intensa giornata d’attività in pista, che ha incluso un turno di prove libere e la pre-qualifica, al termine della quale la vettura più veloce del Cavallino Rampante è risultata la numero 8 di Kessel Racing, seconda in classe Bronze.

La sessione più attesa è stata quella del pomeriggio andata in scena in condizioni di cielo terso e pista asciutta, con temperature dell’aria e dell’asfalto pari a 19.1 e 34.8°C. Un turno che ha permesso ai team di provare differenti soluzioni di messa a punto, e di alternare al volante i tre piloti che compongono ciascun equipaggio. I 60 minuti di qualifica sono stati contraddistinti da tempi molto ravvicinati, tanto che i primi 24 equipaggi (dei 54 scesi in pista) sono raccolti in meno di 1 secondo.

Classe Pro. Le due Ferrari del team AF Corse – Francorchamps Motors hanno registrato il nono e il 34esimo tempo assoluto (il sesto e il 17esimo di classe) con le 296 GT3 numero 51 e 71, che hanno fermato i cronometri rispettivamente a 1’54’’593 – con Alessandro Pier Guidi - e 1’55’’348 – con David Vidales.

Classe Bronze. Nella categoria riservata agli equipaggi formati da professionisti e gentlemen driver il miglior tempo, pari a 1’54’’384, è stato ottenuto dalla 296 GT3 numero 8 di Kessel Racing, settima assoluta e seconda di classe (a 27 millesimi di secondo dalla McLaren numero 188), con Niccolò Schirò al volante.

La classifica della pre-qualifica ha quindi visto, nell’ordine, le Ferrari numero 93 di Sky Tempesta Racing, la numero 74 di Kessel Racing, la 52 di AF Corse e la 333 di Rinaldi Racing, ottenere rispettivamente la quarta, l’ottava, la 16esima e la 17esima posizione nella categoria.

Il programma. Domenica 7 aprile dalle 9.45 alle 10.45 si disputano le qualifiche – il format prevede che ciascun pilota guidi in una sessione di 15 minuti –: il miglior tempo combinato determinerà la griglia di partenza della 3 Ore del Paul Ricard, che scatterà alle 15 (orario locale).