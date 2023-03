Weekend Preview: Ferrari al via dell’ALMS a Dubai

Scatta l’ora dell’Asian Le Mans Series 2023, che si svolgerà interamente negli Emirati Arabi Uniti nel mese di febbraio. Sono quattro le Ferrari protagoniste nella classe GT3, chiamate questo weekend ad affrontare i primi due round dei quattro previsti nel nuovo campionato ALMS sul circuito di Dubai, prima di spostarsi ad Abu Dhabi per le due prove finali che si svolgeranno il 17 e 18 febbraio. Nel complesso sono in programma quattro prove endurance sulla distanza delle quattro ore.

Edizione record. Con 48 vetture alla partenza, di cui 24 iscritte tra le GT3, l’edizione 2023 sarà ricordata come quella maggiormente partecipata. I piloti si contenderanno non solo la vittoria finale, ma anche gli ambiti inviti per disputare la 24 Ore di Le Mans di quest’anno, quella del centenario, che come da tradizione sarà organizzata nel secondo fine settimana del mese di giugno. Tre le novità del regolamento, la presenza obbligatoria in ogni equipaggio di un pilota con licenza Bronze, in tutte le classi, al quale è affidata la responsabilità di completare le qualifiche.

Ferrari 488 GT3 Evo 2020. A rappresentare la Casa di Maranello nelle 4 Ore di Dubai nella classe GT vi è la numero 74 di Kessel Racing con i piloti Michael Broniszewski, David Fumanelli e Felipe Fraga. Anche le altre vetture del Cavallino Rampante sono iscritte nella classe GT Am: la numero 21 di AF Corse con Stefano Costantini, Simon Mann e Miguel Molina. Equipaggio tutto danese sulla 488 GT3 Evo 2020 portata da Formula Racing con Johnny e Conrad Laursen insieme a Nicklas Nielsen. Completa lo schieramento la Ferrari numero 57 di Car Guy che si affida all’esperienza di Takeshi Kimura, secondo nell’ALMS del 2019/2020 e campione nel 2018/2019, affiancato da Frederik Schandorff e Mikkel Jensen.

Programma. Si parte venerdì 10 febbraio con due turni di libere dalle 14.40 alle 16.10 e dalle 17.40 alle 19.10, quindi sabato 11, dopo le qualifiche dalle 9.20 alle 9.40, la gara di quattro ore scatta alle 15.00. Domenica Round 2 con semaforo verde sempre dalle 15.00. Gli orari indicati sono locali.