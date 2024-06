Podio tutto Ferrari in Gara 1 alla Road To Le Mans

In seguito alla decisione presa dai commissari al termine della gara, cambia l’ordine di arrivo della prima prova della Road To Le Mans che si è disputata giovedì 13 giugno. Confermata la vittoria della Ferrari 296 GT3 numero 12 di Kessel Racing, affidata ai piloti Frederic Jousset e David Fumanelli, il podio è ora completato con i soli colori della Casa di Maranello. Infatti, al secondo posto salgono Matthew Kurzejewski e Alessandro Balzan con la 296 GT3 numero 51 di AF Corse, mentre la Ferrari numero 88 del medesimo team piacentino è confermata in terza posizione con Custodio Toledo e Riccardo Agostini.

Il risultato è cambiato in quanto i commissari hanno deciso di confermare l’ordine del passaggio al traguardo prima dell’ingresso dell’ultima Safety Car.

Gara 2 della Road To Le Mans sul Circuit de la Sarthe prenderà il via sabato alle 10.35.