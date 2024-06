Pier Guidi prolunga il contratto con Ferrari

Ferrari estende il contratto in essere con Alessandro Pier Guidi che continuerà a rappresentare il Cavallino Rampante prolungando la collaborazione in qualità di pilota ufficiale, in corso dal 2017.

Nato a Tortona (Alessandria) nel 1983, Pier Guidi è uno degli italiani più vincenti nella storia delle gare endurance. Nell’arco di 295 gare, il pilota ha ottenuto 120 piazzamenti sul podio, 53 vittorie e nove titoli, questi ultimi nell’ambito delle competizioni GT.

Nel FIA World Endurance Championship Pier Guidi ha preso parte a 46 gare nell’arco di otto stagioni (2014, 2016, 2017, 2018-19, 2019-20, 2021, 2022, 2023), l’ultima delle quali con la Ferrari 499P iscritta in classe Hypercar; il palmares include 25 podi e 12 vittorie. Nell’albo d’oro del pilota piemontese spiccano tre titoli iridati Piloti ottenuti con James Calado, condividendo la Ferrari 488 GTE, nel 2017, 2021 e 2022 (stagioni arricchite anche dal titolo Costruttori), in LMGTE Pro, e in quest’ultima classe due vittorie alla 24 Ore di Le Mans (2019 e 2021). La stagione 2023 ha visto Pier Guidi insieme a Calado e Antonio Giovinazzi condividere la 499P numero 51 che ha ottenuto la vittoria assoluta a Le Mans; il terzetto ha concluso la stagione al quarto posto in classifica Piloti.

Alessandro Pier Guidi: “Nel 2017 diventando un pilota ufficiale Ferrari coronai un sogno, e negli anni successivi ho partecipato a moltissime gare, ottenendo tanti successi a partire dai tre titoli iridati in LMGTE Pro e altrettante vittorie a Le Mans, inclusa quella assoluta nel 2023. Nelle ultime sette stagioni a Maranello mi sono sentito a casa, in famiglia, e sono orgoglioso di continuare questo viaggio con il Cavallino Rampante.

Il futuro? A quarant’anni compiuti mi sento in ottima forma e l’esperienza acquisita in pista rappresenta un valore aggiunto, dunque l’ambizione è quella di continuare a gareggiare per vincere. La stagione 2024 partirà con la 24 Ore di Daytona dove saremo al via con la 296 GT3, una gara blasonata e difficile, nella quale vogliamo conquistare un buon risultato.

Nel FIA WEC, invece, l’obiettivo sarà di confermarci competitivi in ogni gara, provare a bissare il successo a Le Mans, e arrivare di nuovo all’ultimo atto stagionale in Bahrain in corsa per il titolo. Il campionato quest’anno includerà una prova in più rispetto al 2023, e per la prima volta gareggeremo con la Ferrari 499P in Qatar, a Imola e a San Paolo, piste dove dovremo sondare il nostro livello di competitività e quello degli avversari”.

Antonello Coletta, Global Head of Endurance e Corse Clienti: “Siamo orgogliosi di continuare il nostro percorso con Alessandro, un pilota che sin dal 2017, quando firmò il primo contratto da ufficiale Ferrari, ha dimostrato di essere un grande professionista sia in gara, sia nelle fasi di test e sviluppo delle nostre vetture da competizione. Il suo curriculum sportivo include un numero straordinario di successi firmati con il Cavallino Rampante: tre titoli iridati Piloti e altrettanti Costruttori in classe LMGTE Pro, nonché tre vittorie alla 24 Ore di Le Mans, inclusa quella assoluta del 2023 con la 499P che fa ormai parte della storia dell’automobilismo. Un’esperienza non comune quella di Pier Guidi sulla quale faremo affidamento con l’obiettivo di allungare tali record”.