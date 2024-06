Otto Ferrari 296 GT3 in pista nella Road To Le Mans

Sui 13,6 chilometri del Circuit de la Sarthe si sfideranno nella settimana della 92esima edizione della 24 Ore di Le Mans le 58 vetture partecipanti alla Road To Le Mans, in rappresentanza di 35 team e un totale di 116 piloti provenienti da 23 nazioni. Accanto alle 39 iscritte alla stagione regolare della Michelin Le Mans Cup, nell’appuntamento francese si aggiungono altre 19 vetture per affrontare le due prove da un’ora ciascuna, il 13 e il 15 giugno, a poche ore dall’inizio della più prestigiosa e storica gara endurance del FIA WEC.

Nella classe GT3 saranno otto le Ferrari al via, guidate dagli attuali leader della classifica della Michelin Le Mans Cup, Matthew Kurzejewski ed Alessandro Balzan, che a bordo della 296 GT3 numero 51 di AF Corse hanno ottenuto 51 punti sui 52 disponibili nei primi due round in Spagna e Francia. Alle loro spalle, staccato di 18 lunghezze, un altro team targato Ferrari, quello di Kessel Racing che schiera sulla numero 74 Fran Rueda e Andrew Gilbert, distanziati di 33 punti dai leader nella classifica piloti, mentre sulla numero 12, attualmente quarta in classifica, David Fumanelli e Frederic Jousset. Il team elvetico aggiunge, per l’appuntamento francese, un terzo equipaggio composto da Orey Fidani e Lars Kern.

Ben quattro invece gli equipaggi al via per AF Corse, che, oltre ai leader della classifica, porta a Le Mans la numero 88 con Custodio Toledo e Riccardo Agostini, attualmente quinti in graduatoria generale, a cui aggiunge per l’occasione la numero 80 con gli italiani Gino Forgione e Michele Rugolo e la numero 82 con i francesi Charles-Henri Samani ed Emmanuel Collard.

A completare il quadro delle vetture di Maranello ci sarà la numero 23 degli spagnoli di Biogas Motorsport con Josep Moyola Comadira e Marc Carol Ybarra.