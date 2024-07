Le 296 LMGT3 in azione a San Paolo

Completate le prime due sessioni di prove libere sul circuito di Interlagos, in Brasile, termina la prima giornata delle Ferrari 296 LMGT3 all’esordio sul tracciato che ospita nel fine settimana la 6 Ore di San Paolo, quinto atto del FIA WEC 2024. Le vetture della Casa di Maranello nel complesso hanno inanellato 174 tornate con gli equipaggi numero 55, formato da Alessio Rovera- François Heriau-Simon Mann, e numero 54, composto da Davide Rigon-Thomas Flohr-Francesco Castellacci.

Prove Libere 1. In mattinata la prima sessione di prova è stata interrotta dopo 50 – dei 90 minuti previsti – in seguito all’uscita di pista della Lexus numero 78 che ha causato l’esposizione di una bandiera rossa per ripristinare le condizioni di sicurezza (il tempo è stato recuperato nel secondo turno andato in scena nel pomeriggio).

Le due Ferrari del team Vista AF Corse hanno montato prima gli pneumatici da bagnato quando si aperto il turno con temperature dell’aria e dell’asfalto pari rispettivamente a 17.5 e 20.30°C, quindi sono passate alle slick mentre la pista andava asciugandosi. Nel complesso l’equipaggio numero 55 ha totalizzato 23 giri, uno in più della 296 LMGT3 numero 54. Il miglior tempo sul giro è stato firmato da Simon Mann in 1’36’’636 , valso il sesto posto in classifica alla Ferrari numero 55 (sulla quale si sono alternati anche François Heriau e Alessio Rovera) a 0’’755 dalla McLaren numero 59, leader della sessione. Tredicesima la numero 54 affidata al solo Francesco Castellacci che ha fermato i cronometri a 1’37’’423.

Prove Libere 2. La sessione del pomeriggio – disputata in condizioni di pista asciutta e temperature di aria e asfalto variate tra i 19.4 e i 16.8°C e tra i 23.2 e i 21°C – ha visto la 296 LMGT3 numero 55 classificarsi in terza posizione grazie al tempo fatto registrare dal pilota ufficiale Ferrari Rovera (1’36’’201), a 0’’476 dalla Lexus numero 87, leader del turno. Nove caselle più arretrata l’altra Ferrari con un miglior tempo pari a 1’36’’829 ottenuto da Flohr. Entrambe le vetture nel pomeriggio hanno visto alternarsi alla guida tutti i piloti che compongono gli equipaggi.

Il programma. Sabato 13 luglio si disputano il terzo turno di prove libere (60 minuti), dalle 10.30, le qualifiche (14.30-14.42) e la Hyperpole, riservata alle dieci vetture più veloci (dalle 14.50 alle 15). Domenica 14 luglio la 6 Ore di San Paolo scatterà alle 11.30 (orari locali).