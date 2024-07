Ferrari 296 LMGT3 settima al via della 6 Ore di San Paolo

Le Ferrari 296 LMGT3 del team Vista AF Corse scatteranno dalla quarta e dalla quinta fila alla 6 Ore di San Paolo, quinto atto del FIA World Endurance Championship, grazie ai risultati ottenuti in qualifica rispettivamente dall’equipaggio numero 55 e 54.

A Interlagos i piloti con licenza Bronze François Heriau e Thomas Flohr, come previsto dal regolamento, sono stati protagonisti del turno di qualifica disputato nel pomeriggio, in condizioni di pista asciutta e temperature di aria e asfalto pari a 14.4 e 19.10°C, ottenendo il quarto e l’ottavo tempo con le 296 LMGT3 numero 55 e 54.

Un risultato valso a entrambi l’accesso alla Hyperpole riservata alle migliori dieci vetture. In quest’ultima sessione Heriau – che condivide la vettura con il pilota ufficiale Ferrari Alessio Rovera e con Simon Mann – ha fermato i cronometri in 1’35’’656, ottenendo così il settimo tempo, con un distacco di 1’’243 rispetto alla Lamborghini numero 85, che partirà in pole position.

Tre caselle più arretrata l’altra Ferrari del team Vista AF Corse: al rientro in pista per la Hyperpole Flohr è stato autore di un fuoripista alla curva 4, senza conseguenze per il pilota, ma che ha determinato l’esposizione di una bandiera rossa, e non gli ha consentito di migliorare il piazzamento già ottenuto. Il tempo di riferimento per Flohr – che sarà al via della gara con l’ufficiale del Cavallino Rampante Davide Rigon e a Francesco Castellacci – rimane quindi quello ottenuto in qualifica, 1’35’’877, valso la decima casella in griglia di partenza.

La 6 Ore di San Paolo, che torna a far parte del calendario del Mondiale endurance a dieci anni di distanza dall’ultima edizione, partirà domenica 14 luglio alle 11.30 (orario locale).

François Heriau, 296 LMGT3 #54: “La qualifica è andata abbastanza bene e, nonostante il traffico in pista, sono riuscito a entrare nella Hyperpole, dove non sono riuscito a sfruttare al meglio gli pneumatici in quanto la bandiera rossa ha interrotto la fase di warm-up. Alla fine siamo riusciti a ottenere un settimo posto che, in vista della gara, ritengo una buona posizione di partenza. Pensando alla 6 Ore siamo abbastanza fiduciosi nonché consapevoli che la nostra 296 LMGT3 si adatti bene a questo tracciato.”

Thomas Flohr, 296 LMGT3 #55: “In qualifica il feeling con la vettura era ottimo e avremmo potuto lottare per una posizione in top-3. Peccato per la Hyperpole: le gomme non avevano ancora raggiunto la temperatura ottimale e sono uscito di pista. In ogni caso siamo ottimisti in vista della gara di domani perché la vettura non ha riportato alcun danno”.