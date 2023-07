Le voci dei piloti ufficiali alla vigilia della 24 Ore di Le Mans

Lilou Wadoux, 488 GTE #83 Richard Mille AF Corse: “Sono alla mia prima 24 Ore come pilota ufficiale Ferrari, il mio primo obiettivo è finire la gara e guadagnare tanti punti preziosi per la classifica, e poi se riuscissimo ad andare sul podio sarebbe un traguardo ancora migliore. Qui in Francia ci sono tantissimi fan in pista, li voglio ringraziare per il grande supporto che mi danno in questa che è la mia gara di ‘casa’. A Spa abbiamo ottenuto una grande vittoria, ma abbiamo ancora qualche area dove migliorare, durante i pit-stop o nella gestione del traffico, un aspetto quest’ultimo che sarà molto importante a Le Mans, considerato il gran numero di vetture in gara. Rispetto alla prova in Belgio Le Mans è una pista differente anche sotto il profilo dell’aerodinamica: dovremo migliorare in alcuni aspetti, ma siamo pronti per questa gara”.