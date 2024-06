Il team Vista, da tempo legato a Ferrari, ha stretto una più stretta collaborazione con AF Corse, storico partner della Casa di Maranello nel mondo delle competizioni a ruote coperte, per affrontare la stagione 2024, in particolare in ottica FIA WEC, dove la squadra Vista AF Corse è impegnata con due Ferrari 296 LMGT3, entrambe iscritte all’intera stagione iridata.

Il team. Nato dalla passione e dalla volontà di Thomas Flohr, fondatore e titolare della compagnia aerea privata Vista che proprio quest’anno compie 20 anni, il team svizzero, che già dal 2017 è presente nel Mondiale endurance, riportando diversi successi con le vetture del Cavallino Rampante, ha iniziato una stretta collaborazione con AF Corse, partnership che ha portato alla nascita, a fine 2023, del team Vista AF Corse.

L’equipaggio numero 54. Per la Ferrari numero 54 si tratta della quarta partecipazione consecutiva alla 24 Ore di Le Mans, la prima con la 296 LMGT3, che ha debuttato nella stagione corrente nel Mondiale. Coppia fissa sono Thomas Flohr e Francesco Castellacci, campione Euro GT3 nel 2011, insieme su una Ferrari dal 2017. Per lo svizzero è l’ottava volta alla più importante gara endurance, sempre con vetture di Maranello. Dal 2023 accanto al collaudato duo si presenta Davide Rigon, pilota ufficiale del Cavallino Rampante, all’undicesima presenza nella “maratona” in scena sul circuito de La Sarthe.

Il trio nel 2023, al volante della Ferrari 488 GTE, ha ottenuto il terzo posto nella classifica generale del FIA WEC. L’equipaggio della vettura numero 54 è stato il più veloce tra le Ferrari a Le Mans negli ultimi due anni nella categoria LMGTE Am.

L’equipaggio numero 55. Sulla seconda 296 LMGT3 gareggia Alessio Rovera (insieme a François Heriau e Simon Mann), pilota ufficiale del Cavallino Rampante, già due volte vincitore del titolo mondiale WEC nel 2021 in LMGTE Am e nel 2022 in LMP2, insieme a Nicklas Nielsen e François Perrodo.

Nel 2021 determinante per il successo finale fu proprio la vittoria a Le Mans a bordo della Ferrari 488 GTE, mentre l’anno dopo Rovera concluse secondo. Accanto a lui è schierato, come in tutta la stagione del FIA WEC, Simon Mann, alla terza generazione di una famiglia che della 24 Ore di Le Mans ha fatto la storia: il pilota classe 2001, che nel 2023 fu al via della prova endurance più famosa con la 488 GTE di AF Corse – insieme a Julien Piguet e Ulysse De Pauw – quest’anno è alla terza partecipazione a Le Mans. Completa la line up il pilota francese con licenza Bronze, François Heriau, protagonista con Mann sia nel FIA WEC, sia nell’IMSA, dove Miguel Molina sostituisce Alessio Rovera.