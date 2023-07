Le Ferrari 488 GTE di rincorsa dalla seconda e terza fila

L’Hyperpole in classe LMGTE-Am ha visto coinvolte cinque Ferrari 488 GTE che sono state protagoniste della sessione che ha definito le prime otto posizioni della griglia di partenza. Le temperature di aria e asfalto – 28.9°C e 34.4C rispettivamente –, più alte in confronto con i giorni precedenti, hanno in parte condizionato le prestazioni delle vetture che per l’occasione, come prescrive il regolamento, sono state guidate dai piloti di categoria Bronze.

A brillare fin dai primi tentativi è stata la 488 GTE numero 54 di AF Corse, affidata a Thomas Flohr, a lungo seconda prima di doversi accontentare della terza posizione in 3’54”582, mentre da metà sessione in poi hanno cominciato a far segnare riscontri eccellenti anche le vetture numero 21 (AF Corse), con Julien Piguet, e 83 (Richard Mille AF Corse), con Luis Perez Companc, che hanno fatto segnare il quarto e il quinto tempo rispettivamente in 3’54”744 e 3’55”033.

Sesta piazza per la vettura numero 57 del Kessel Racing, affidata a Takeshi Kimura (3’55”637), in equipaggio con Daniel Serra; ottava per l’auto gemella di Yorikatsu Tsujiko 3’59”648. La prima fila è andata alla Chevrolet guidata da Ben Keating davanti all’Aston Martin del team ORT by TF pilotata da Ahmad Al-Harty.

La 24 Ore di Le Mans del Centenario prenderà il via sabato 10 alle ore 16 e vedrà coinvolti quattro piloti ufficiali di Ferrari Competizioni GT, impegnati su tre delle sette 488 GTE alla partenza. Sulla vettura numero 54 ci sarà Davide Rigon; sulla numero 83 Alessio Rovera e Lilou Wadoux; sulla numero 57 Daniel Serra.

Oltre alle cinque Ferrari che hanno preso parte alla Hyperpole, saranno al via della gara Endurance altre due vetture del Cavallino Rampante, la numero 66 di JMW Motorsport affidata a Louis Prette, Thomas Neubauer e Giacomo Petrobelli e la numero 100 di Walkenhorst Motorsport con Jeffrey Segal, Andrew Haryanto e Chandler Hull.

Davide Rigon, 488 GTE #54 AF Corse: “Siamo soddisfatti del risultato: penso che sia la migliore qualifica di sempre di Thomas Flohr. Ma siamo ancora più contenti della vettura che abbiamo trovato ben bilanciata e siamo pronti per affrontare questa gara con fiducia. La squadra ha lavorato molto bene per prepararci a questa esperienza. La corsa sarà impegnativa e le aspettative sono alte. Sarà importante evitare problemi nel traffico, soprattutto in mezzo ai prototipi. A tal proposito sono contento della prima fila tutta Ferrari nella Hypercar: complimenti a tutti”.

Alessio Rovera, Ferrari 488 GTE #83 Richard Mille AF Corse: “La nostra qualifica è stata condizionata dalla bandiera rossa che è stata esposta proprio quando Luis Perez Companc stava migliorando decisamente il tempo. Comunque, al di là del quinto posto da cui partiremo, sono fiducioso per la gara, che è molto lunga”.

Lilou Wadoux, Ferrari 488 GTE #83 Richard Mille AF Corse: “La quinta posizione di partenza è molto buona. Purtroppo, nell’ultima parte del giro di qualifica Luis Perez Companc ha trovato un po' di traffico, altrimenti potevamo essere più avanti. Abbiamo fatto un ottimo lavoro con la squadra, la 24 Ore è molto lunga e sono fiduciosa”.

Daniel Serra, 488 GT3 #57 Kessel Racing: “E’ stata una buona sessione, nella quale Takeshi Kimura ha potuto utilizzare gomme nuove, svolgendo un ottimo lavoro. Sabato partiremo dalla sesta posizione con la possibilità di recuperare”.