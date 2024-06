Le Ferrari 296 LMGT3 pronte al debutto nel FIA WEC in Qatar

Con la due giorni di Prologo appena conclusa al Lusail International Circuit in Qatar è ufficialmente iniziata la stagione 2024 del FIA World Endurance Championship per le due Ferrari 296 LMGT3 di Vista AF Corse impegnate nella nuova classe riservata alle vetture derivate dalla serie. Gli equipaggi numero 54 e 55 hanno complessivamente percorso 405 giri sui 5,380 chilometri del circuito protagonista dell’appuntamento inaugurale della stagione.

Nella seconda sessione, disputata nella giornata di lunedì, la 296 LMGT3 numero 54 di Thomas Flohr, Francesco Castellacci, e il pilota ufficiale della Casa di Maranello Davide Rigon, seppur rallentata da un problema al flussometro poi risolto, ha fermato il cronometro sul tempo di 1:54.542 piazzandosi al secondo posto, mentre la numero 55 condotta da François Heriau, Simon Mann, e l’ufficiale Ferrari Alessio Rovera, impegnata nella definizione degli assetti, ha chiuso al nono posto con il tempo di 1:55.132.

La seconda giornata andata in scena martedì ha visto disputarsi la terza e quarta sessione di test: Flohr-Castellacci-Rigon si sono riconfermati al secondo posto in entrambi i turni, Heriau-Mann-Rovera hanno invece migliorato il tempo portandosi in quarta piazza.

Il programma. Il fine settimana inaugurale del FIA WEC 2024 entra nel vivo giovedì 29 febbraio con le prime due sessioni di prove libere, dalle 12.20 alle 13.50 e dalle 17.30 alle 19; venerdì 1 marzo dopo le FP3, dalle 11 alle 12, si disputano le qualifiche della classe LMGT3, dalle 16, e la Hyperpole riservata alle dieci vetture più veloci, dalle 16.40. Sabato 2 marzo bandiera verde sulla 1812 KM del Qatar alle 11 (gli orari indicati sono locali).

Davide Rigon, Vista AF Corse #54: “Il Prologo non è partito nel migliore dei modi per via del problema al flussometro, ma la squadra ha fatto un grande lavoro per risolverlo al meglio in tempi rapidi. Quindi abbiamo potuto lavorare al meglio sul bilanciamento della Ferrari 296 LMGT3: sono molto contento dei chilometri che abbiamo percorso e delle informazioni raccolte, anche in termini di degrado delle gomme su una pista che, com’è noto, è molto impegnativa sotto questo aspetto. Non vedo l’ora di tornare in pista per preparare con fiducia l’esordio iridato della nostra nuova 296 LMGT3”.

Alessio Rovera, Vista AF Corse #55: “Fino a lunedì avevo provato il circuito di Lusail soltanto al simulatore, la pista è davvero interessante, molto fluida e da ben interpretare. Con la squadra abbiamo lavorato su ogni aspetto della vettura, concentrandoci anche sul miglior impiego possibile delle gomme Goodyear che utilizziamo nel mondiale. Le prime due sessioni sono andate abbastanza bene, nella terza abbiamo provato qualche modifica e ora attendiamo le tre prove libere previste da giovedì per le messe a punto e le rifiniture per presentarci in qualifica e, soprattutto in gara, nelle migliori condizioni possibili. Quest’anno il campionato è ancora più competitivo con avversari di altissimo livello, e devo dire che è bellissimo ritrovarsi tra i protagonisti sperando di poter fare bene”.