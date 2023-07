Le Ferrari 296 GT3 debuttano sul tracciato di Watkins Glen

La nuova Ferrari 296 GT3 farà il proprio debutto al Watkins Glen International in occasione della 6 Ore, terzo atto dell’Endurance Cup dell’IMSA SportsCar Championship, in programma domenica 25 giugno. Sono quattro le vetture della Casa di Maranello attese al via dell’iconica gara statunitense: due nella classe GTD Pro e altrettante nella categoria GTD, che prevede equipaggi formati da professionisti e gentlemen driver. Nel complesso sono cinque i piloti ufficiali del Cavallino Rampante impegnati sul tracciato che misura 5,47 chilometri: Davide Rigon, Daniel Serra, Alessio Rovera, Miguel Molina e Antonio Fuoco.

GTD Pro. Risi Competizione torna come concorrente nella classe principale con Rigon e Serra che si alterneranno al volante della Ferrari 296 GT3 numero 62. L'anno scorso la coppia italo-brasiliana aveva dominato la seconda metà dell'evento al “Glen”, ma una sosta ai box per rifornimento di carburante a meno di cinque minuti dalla fine non aveva permesso ai due di transitare per primi al traguardo. Rigon e Serra ottennero un secondo posto finale, il loro miglior risultato in una stagione che sarebbe terminata con il titolo nella medesima classe.

AF Corse debutta in GTD Pro con il pilota ufficiale Molina affiancato da Simon Mann e Ulysse De Pauw. Quest'anno il team ha corso sia alla 24 Ore di Daytona che alla 12 Ore di Sebring, nelle file dai team iscritti in GTD, piazzandosi al 13° posto nel secondo degli eventi in Florida. Il team piacentino, inoltre, aveva partecipato alla 6 Ore di Watkins Glen nel 2022, in classe GTD, piazzandosi all'ottavo posto.

GTD. Cetilar Racing schiera l’equipaggio composto da Antonio Fuoco, Roberto Lacorte e Giorgio Sergagiotto sulla Ferrari 296 GT3 numero 47 in livrea blu e dettagli verde fluorescente. Il team ha ottenuto il 14° posto a Sebring, nel mese di marzo, riproponendo la stessa line-up che in America aveva già festeggiato la vittoria nella 12 Ore di Sebring, e il quarto posto a Watkins Glen, nella stagione 2022.

Tra le squadre debuttanti sul tracciato di Watkins Glen – in una gara del campionato IMSA – anche Triarsi Competizione, iscritto con la Ferrari 296 GT3 numero 023. Il pilota ufficiale Alessio Rovera si unisce a Onofrio Triarsi e Charlie Scardina con l’obiettivo di recitare una parte da protagonista nella Endurance Cup 2023. Il team ha guidato il contingente Ferrari a Daytona, conquistando il 10° posto in GTD al suo debutto nell'IMSA. La squadra, con sede a Orlando, in Florida, lo scorso anno ha conquistato il titolo nel GT World Challenge America – classe Am grazie alle dieci vittorie firmate da Triarsi e Scardina.

La storia. Ferrari ha ottenuto quattro vittorie assolute nella classica di Watkins Glen. Mario Andretti e Jacky Ickx misero la firma su uno storico trionfo con una 312P nel 1972. Kevin Doran ha schierato la Ferrari 333SP vincente in tre occasioni: nel 1994 con i piloti Gianpiero Moretti ed Eliseo Salazar, nel 1996 con Max Papis e lo stesso Moretti, e nel 1998 con Moretti, Mauro Baldi e Didier Theys. Inoltre, la Scuderia Ferrari di Washington ha conquistato la classe GT nella Sei Ore del “Glen” nel 2003 con una Ferrari 360GT, con una formazione di piloti che comprendeva Bill Auberlen.

Il programma. Le qualifiche GTD Pro e GTD sono previste per le 13.20 di sabato 24 giugno. La gara scatterà alle 10.40 di domenica 25 giugno (gli orari indicati solo locali).