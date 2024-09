Le 296 LMGT3 debuttano al COTA

Il sesto appuntamento stagionale del FIA WEC si svolgerà al Circuit of the Americas (COTA) di Austin, negli Stati Uniti, dove le Ferrari 296 LMGT3 saranno al debutto. La 6 Ore, nota come Lone Star Le Mans, è stata una tappa del Mondiale per sei volte tra il 2013 e il 2017 e nel 2019-2020. Il team Vista AF Corse schiera le sue due vetture in questa gara: la numero 54 vedrà alternarsi al volante l’ufficiale Ferrari Davide Rigon, Thomas Flohr e Francesco Castellacci, mentre sulla 55 l’altro ufficiale Alessio Rovera condividerà l’auto con François Heriau e Simon Mann. La gara è prevista domenica 1 settembre alle 13:00 (ora locale).

La gara. La pista del COTA, come detto, ritorna a ospitare un round del FIA World Endurance Championship dopo quattro anni. Sarà la prima volta che le vetture di classe LMGT3 affronteranno l’impegnativa pista texana, che ha ospitato sei gare del Mondiale.

La situazione. Dopo il sesto posto ottenuto alla Sei Ore di San Paolo, valso 8 punti, Rovera-Heriau-Mann sulla Ferrari 296 LMGT3 numero 55 si trova in quinta posizione nella classifica piloti con 49 punti, con un distacco di 51 punti dalla vetta. La numero 54 di Rigon-Flohr-Castellacci si trova invece 15esima in classifica con 23 punti totali, 77 di distacco dalla vetta. Il miglior risultato stagionale della 296 LMGT3 è stato il quarto posto a Imola della numero 55, mentre per la 54 è stato il quinto in Qatar.

La storia. Il Circuit of the Americas è lungo 5,513 chilometri e presenta 20 curve, di cui 11 a sinistra e nove a destra. Si caratterizza per il grande dislivello sul rettilineo di partenza e per l’alternanza di frenate molto impegnative e curve veloci di grande percorrenza. Inaugurato nel 2012, il COTA ospita dallo stesso anno il Gran Premio di Formula 1 (una vittoria per la Scuderia Ferrari) e dal 2013 la MotoGP.

La storia di Ferrari al COTA nell’endurance è legata alle vetture GT nell’ambito del FIA WEC, con due vittorie e 13 podi in sei edizioni. Da segnalare il successo in LMGTE Pro nel 2017, con James Calado e Alessandro Pier Guidi a bordo della Ferrari 488 GTE di AF Corse in una gara che ha visto chiudere al terzo posto la vettura gemella di Davide Rigon e Sam Bird.

Il programma. Venerdì 30 agosto sono previste due sessioni di prove libere, entrambe da 90 minuti, rispettivamente dalle 12.40 e dalle 17.10. Sabato 31 agosto si disputa la terza sessione da 60 minuti a partire dalle ore 11.00, le qualifiche dalle 15.00 e la Hyperpole riservata ai 10 più veloci alle 15.20. Domenica 1 settembre la gara scatta alle ore 13.00 (orari locali).