La 296 GT3 numero 12 vince Gara 1 della Road To Le Mans

È la Ferrari 296 GT3 numero 12 di Kessel Racing con Frederic Jousset e David Fumanelli a vincere la prima prova della Road To Le Mans sul Circuit del Sarthe. La vettura della Casa di Maranello è riuscita ad imporsi nella classe GT3 nonostante il quarto posto finale. I commissari, infatti, hanno inflitto una penalità ai primi tre classificati, facendo salire sul gradino più alto del podio i piloti del team svizzero. Terzo posto per la Ferrari 296 GT3 numero 88 di AF Corse di Riccardo Agostini e Custodio Toledo.

La prova è stata interrotta anzitempo con bandiera rossa dopo 42 minuti per un incidente in cui è rimasta coinvolta una LMP3 e comunque caratterizzata da un avvio in regime di Full Course Yellow durato quasi dieci minuti. Alla bandiera verde, le prime tre posizioni sono state occupate da tre Ferrari 296 GT3: quella di Fumanelli, che aveva stabilito il secondo miglior crono in qualifica, seguito da Matthew Kurzejewski sulla 55 e da Toledo sulla numero 88.

Dopo 15 minuti, la corsa è stata nuovamente congelata dall’ingresso della Safety Car per permettere la rimozione di una vettura finita in un punto pericoloso. Durante questo periodo, la numero 82 mentre era tredicesima, ha anticipato il gruppo ed è entrata ai box per il cambio pilota e così al termine della carambola di sostituzioni, Collard, che ha dato il cambio al compagno Charles-Henri Samani, si è ritrovato primo assoluto. Al successivo restart Collard è stato superato da una vettura LMP3 e poco dopo i commissari hanno deciso di esporre la bandiera rossa che ha portato alla conclusione anticipata della corsa dopo un incidente che ha provocato danni seri alle barriere laterali. Pochi minuti dopo il termine della prova, però, la Ferrari 82 e le altre due vetture GT3 sono state penalizzate per non aver rispettato il regolamento durante le operazioni del cambio pilota, consegnando quindi la vittoria alla coppia Jousset-Fumanelli. Insieme a loro sul podio sono saliti, al terzo posto, Agostini-Toledo. Quarta piazza per Balzan-Kurzejewski sulla 51 di AF Corse.

Le vetture della Road To Le Mans torneranno di nuovo in pista sabato 15 giugno alle 10.35 per affrontare Gara 2, dove la Ferrari 296 GT3 di Jousset-Fumanelli partirà dalla pole position.