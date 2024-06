Ferrari protagoniste al via della 24 Ore di Daytona

La 62esima edizione della 24 Ore di Daytona, primo atto dell’IMSA SportsCar Championship 2024, è scattata sul tracciato tri-ovale in Florida con le Ferrari 296 GT3 protagoniste di un’ottima partenza, con tutte le vetture della Casa di Maranello che hanno recuperato posizioni alla partenza. Nell’arco dei primi sessanta minuti, quindi, un primo pit-stop che ha riguardato tutti gli equipaggi e due regimi di bandiera gialla hanno rimescolato i piazzamenti provvisori. Quando sul cronometro è trascorsa la prima ora di gara la Ferrari 296 GT3 di Risi Competizione è dodicesima in GTD Pro, mentre la vettura di Conquest Racing con Manny Franco al volante è seconda in classe GTD.

Condizioni di pista asciutta e cielo parzialmente velato da nubi hanno caratterizzato il via della classica endurance statunitense alla quale sono iscritte, nel complesso, 59 squadre.

GTD Pro. Nella prima mezz’ora la Ferrari 296 GT3 numero 62 di Risi Competizione, affidata al brasiliano Serra – in equipaggio con gli altri ufficiali Davide Rigon, Alessandro Pier Guidi, James Calado –, ha guadagnato tre posizioni andando a occupare la seconda piazza, a due decimi dal leader. Dopo la prima sosta, nella finestra successiva alla prima bandiera gialla, Serra ha dovuto scontare un Drive Through per non aver rispettato il tempo minimo stabilito per il rifornimento di carburante.

GTD. Protagonisti della prima frazione anche gli equipaggi che includono professionisti e gentlemen driver. Conquest Racing con la 296 GT3 numero 34, guidata da Manny Franco – condivisa con Albert Costa, Alessandro Balzan, Cédric Sbirrazzuoli –, è seconda, guadagnando quattro caselle rispetto allo start.

Quarta posizione per la Ferrari numero 47 di Cetilar Racing, con Giorgio Sernagiotto al volante, nella squadra completata da Antonio Fuoco, Roberto Lacorte ed Eddie Cheever III. L’ufficiale Ferrari Alessio Rovera, autore di un’ottima partenza che era valsa la seconda posizione provvisoria – prima delle due bandiere gialle –, è tredicesimo con la 296 GT3 numero 023 di Triarsi Competizione, condivisa con Onofrio Triarsi, Charles Scardina, Riccardo Agostini. Diciassettesima la 296 GT3 numero 21 di AF Corse affidata a Simon Mann iscritto alla gara americana con Miguel Molina, François Heriau, Kei Cozzolino.