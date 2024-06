I commenti dopo le vittorie a Barcellona

Una domenica intensa e ricca di emozioni e colpi di scena ha consentito a Ferrari di ottenere il primo successo stagionale nel GT World Challenge Europe, portando le due 296 GT3 di AF Corse – Francorchamps Motors al primo e secondo posto del round di Barcellona. Abbiamo raccolto le voci dei protagonisti di questo fine settimana dal circuito di Montmelò.

Alessio Rovera: “Dopo averla a lungo inseguita, questa vittoria me la godrò almeno per qualche giorno! È stata una domenica speciale, quasi perfetta, con anche l’altra Ferrari del team seconda classificata. Tutti in squadra dobbiamo essere orgogliosi per questa doppietta, frutto del lavoro di sviluppo che ci impegna da inizio anno. La vittoria ci ripaga dei tanti sforzi fatti e anche di qualche episodio sfavorevole che ci ha colpito in estate. La macchina è bella da guidare, di sicuro un circuito come il Montmelò la esalta e siamo felici anche della pole position. Lottare ai vertici è la nostra posizione e riuscire a partire davanti cambia ogni prospettiva, ti mette nelle condizioni ideali, senza traffico. Fino a una foratura lo avevamo già sperimentato all’inizio della 24 Ore di Spa. Il campionato per quest’anno è terminato, ma è questa la direzione sulla quale proseguire il cammino”.

Robert Shwartzman: “Vincere oggi è fantastico. Ho perso la posizione durante il pit-stop ed è stato difficile recuperarla ma il contatto avvenuto ad inizio gara tra la Mercedes e la Lamborghini ha portato alla loro penalizzazione. A quel punto abbiamo fatto al meglio il nostro lavoro, rimanendo concentrati, veloci, senza commettere errori. La gara mia e dei miei compagni è stata davvero buona”.

Nicklas Nielsen: “Dopo ogni Safety Car avevamo molto pickup sugli pneumatici ed abbiamo faticato a riportarli nelle condizioni ideali. Nel nostro caso sarebbe stato meglio se la gara si fosse disputata tutta in bandiera verde, anche se è vero che nel finale la Safety Car ci ha consentito di ricongiungerci con il leader, dunque non possiamo lamentarci più di tanto”.

Daniel Serra: “Questo risultato rappresenta un modo eccellente di finire la stagione e questa doppietta per il team è davvero grandiosa. La macchina era ottima oggi e siamo riusciti a gestire bene il degrado gomme, dunque finire primi e secondi regala una sensazione piacevolissima”.

Antonio Fuoco: “Finire primi e secondi nell’ultima gara dell’anno è ottimo. Il team ha fatto un grande lavoro per tutto il weekend e di questo devo ringraziarli, così come un grazie va ai miei compagni”. Davide Rigon: “Sono contento per il risultato e per questo secondo posto. Devo ammettere che è stata una delle gare più difficili della mia carriera. Dopo il pit-stop abbiamo purtroppo perso delle posizioni che non sono riuscito a recuperare. Ho guidato però la migliore macchina dell’anno e questo è di ottimo auspicio per la prossima stagione. Nel finale abbiamo pensato anche a giocarci la possibilità di vincere ma non aveva senso compromettere tutto in un confronto con i nostri compagni di squadra”.

Lilou Wadoux: “Sono contenta del mio primo podio nel GT World Challenge anche perché il nostro weekend non è stato dei più semplici. La gara è stata davvero complessa anche a causa delle numerose Safety Car ma alla fine nel mio stint ho avuto meno problemi dei miei compagni e alla fine siamo riusciti ad ottenere un meritato podio”.