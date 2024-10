Ferrari sul podio a Monza nel GT WC Europe

Nel rinnovato Autodromo Nazionale di Monza, raggiunto nel fine settimana da oltre 35 mila spettatori, Alessandro Pier Guidi ed Alessio Rovera insieme a Vincent Abril al volante della 296 GT3 numero 51 di AF Corse – Francorchamps Motors conquistano, dopo una prova serrata, il terzo posto assoluto, secondo di classe Pro, nel quarto round del GT World Challenge Europe – Endurance Cup. I due piloti ufficiali del Cavallino Rampante sono ora al secondo posto nella classifica assoluta Endurance a 3 punti della vetta prima dell’ultimo appuntamento a Jeddah a fine novembre.

Sfortunata la prova della vettura gemella, la numero 71 degli ufficiali Yifei Ye e Thomas Neubauer con David Vidales, compromessa da un problema al collettore di scarico prima di entrare in griglia e alla fine 34esima.

Nella Bronze, il miglior risultato per le vetture di Maranello è della numero 93 di Sky Tempesta Racing con Eddie Cheever, Jonathan Hui e Christopher Froggatt quarti e dodicesimi assoluti. Con questo risultato Hui e Cheever guidano ora la graduatoria di classe.

La gara. Classe Pro. Con uno strepitoso recupero negli ultimi giri Alessandro Pier Guidi porta la Ferrari 296 GT3 numero 51 sul terzo gradino del podio assoluto, dopo una prova avvincente, condizionata da diverse fasi di Full Course Yellow e Safety Car che hanno messo a dura prova le strategie dei team. Partita dalla prima posizione, la vettura di AF Corse – Francorchamps Motors ha mantenuto la leadership per tutto il primo stint di un determinato Alessio Rovera e nel secondo condotto da Vincent Abril. Nella convulsa fase finale, dopo l’ultimo pit stop, Pier Guidi si è trovato ad inseguire, riuscendo comunque grazie a una prodigiosa rimonta a finire a ridosso dei primi due, conquistando il secondo posto di classe Pro e facendo segnare il miglior tempo in gara in 1’44”593 al giro 85 sugli 87 completati.

Dopo il complicato avvio per il problema riscontrato al collettore di scarico, che l’ha costretta al box per i primi 15 minuti, la 296 GT3 numero 71 con Ye, Neubauer e Vidales ha condotto una prova regolare chiudendo al 34esimo posto, diciassettesimo di classe Pro.

Classe Bronze. Tra le cinque vetture della Casa di Maranello impegnate nella classe ad ottenere il risultato migliore è la numero 93 di Sky Tempesta Racing con Cheever, Hui e Froggatt abili a portare a casa un quarto posto che vale ai primi due la vetta della graduatoria assoluta e Endurance di classe.

Al sesto posto tra i Bronze chiudono David Fumanelli, Niccolò Schirò e Nicolò Rosi con la numero 8 di Kessel Racing davanti alla numero 333 di Rinaldi Racing con Christian Hook, David Perel e Felipe Fernandez Laser. Termina prima del tempo la gara della numero 52 di AF Corse di Louis e Jef Machiels insieme all’ufficiale Andrea Bertolini, complice un’uscita di pista di Jef a metà gara, che ha compromesso il promettente secondo posto della partenza. Ancora più sfortunata la prova dell’altra vettura di Kessel Racing, la numero 74 di Ashish Patel, Ben Tuck, Alex Fontana costretta al ritiro per un contatto nel corso del primo giro.