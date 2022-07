Ferrari in testa alla 24 Ore di Spa a otto ore dalla fine

James Calado, al volante della 488 GT3 Evo 2020 di Iron Lynx, è al comando della 24 Ore di Spa allo scoccare della sedicesima ora, un giro prima della sua sosta ai box. Il pilota inglese si è portato in testa dopo le soste dei rivali ma attualmente occupa la quarta posizione. Nona piazza per Daniel Serra che, a otto ore dalla bandiera a scacchi, era undicesimo. Il brasiliano ha rilevato Davide Rigon che in precedenza era stato costretto ad un drive through per un’infrazione alla procedura di Full Course Yellow.

La Ferrari numero 71 era transitata in quarta posizione a metà gara. In testa alla Gold Cup, invece, l’equipaggio delle Iron Dames, autrici sin qui di una prova maiuscola, con un giro di vantaggio sul rivale più diretto. Non priva di problemi la gara dell’equipaggio di AF Corse impegnato nella classe, più indietro in classifica. Terza posizione nella classe Pro-Am per la seconda unità del team italiano, con Alessio Rovera in grado di siglare il giro più veloce in assoluto – fino a questo momento – della corsa: 2’17”480.