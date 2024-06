Un podio Ferrari al Nürburgring

La 3 Ore del Nürburgring termina con il dodicesimo posto in classe Pro della Ferrari 296 GT3 numero 71 di AF Corse – Francorchamps Motors, condotta al traguardo da Daniel Serra, che ha preceduto di due posizioni l’altra vettura del medesimo team, la 51 con Alessio Rovera al volante nell’ultimo turno. Il quarto round del GT World Challenge Europe – Endurance Cup, inoltre, va in archivio con l’undicesima posizione della 296 GT3 di AF Corse in classe Bronze, e il secondo podio stagionale di ST Racing with Rinaldi in Pro Am.

L’appuntamento tedesco si è disputato in condizioni di pista asciutta, con temperatura dell’aria di 18°C e dell’asfalto intorno ai 20°C. L’aggiornamento del BoP stabilito dagli organizzatori dopo le qualifiche della mattinata, che ha determinato una riduzione di peso pari a 10 chilogrammi per le 296 GT3, non è stato sufficiente a colmare il divario di prestazioni tra le vetture della Cavallino Rampante e gli avversari, già visto nelle gare precedenti. Le differenze in termini di velocità assoluta, accelerazione e percorrenza in curva non permettevano di lottare per le posizioni di vertice.

Classe Pro. Sulla 296 GT3 numero 51 al via il danese Nicklas Nielsen, scattato tredicesimo, era autore di un ottimo spunto, ma alla curva-1 veniva tamponato perdendo secondi – e posizioni – preziosi. Sulla Ferrari numero 71, partita 21ma, Davide Rigon si metteva in evidenza con un’ottima prima frazione, rimanendo stabilmente nella top-15.

Al primo pit-stop Antonio Fuoco subentrava al pilota veneto, mentre Robert Shwartzman prendeva il posto di Nielsen. Nel corso dell’ora successiva Fuoco otteneva il massimo dalla propria 296 GT3, che alla sosta successiva, quando sul cronometro mancavano 50 minuti alla fine, consegnava a Serra. La medesima strategia, volta ad allungare il turno di guida per evitare il traffico in pit-lane, veniva seguita dall’equipaggio numero 51.

Dopo aver completato 92 giri il pilota brasiliano passava sotto la bandiera a scacchi in 12ma posizione di classe (14ma assoluta), con un distacco di 1’21’’675 rispetto alla Mercedes numero 88 vincitrice; quattordicesimo (22mo assoluto) Rovera al volante della vettura “gemella”.

Altre classi. Al debutto nella Endurance Cup la Ferrari 296 GT3 numero 52 di AF Corse è 11ma in classe Bronze, 36ma assoluta. Le prime due frazioni hanno visto al volante Jef e Louis Machiels, ai quali è subentrato nell’ultima ora Andrea Bertolini: l’esperto pilota ufficiale del Cavallino Rampante ha consolidato una posizione ai piedi della zona che attribuisce punti all’interno della categoria che prevede equipaggi di professionisti e gentlemen driver.

In Pro Am il team ST Racing with Rinaldi firma un terzo posto con Isaac Tutumlu, Samantha Tan e Jon Miller, terzi al traguardo con la 296 GT3 numero 38; per l’equipaggio si tratta del secondo podio dopo quello ottenuto alla 1000 Chilometri del Paul Ricard, l’ultima prova che li ha visti gareggiare con la 488 GT3 Evo 2020.

Il calendario. Il prossimo appuntamento del GT World Challenge Europe – Endurance Cup è in programma l’1 ottobre a Barcellona.