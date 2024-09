Le voci dei piloti dopo la 6 Ore del Fuji

Il settimo appuntamento stagionale del FIA World Endurance Championship si è svolto sulla pista giapponese del Fuji e ha visto il trionfo della Ferrari 296 LMGT3 numero 54 di Vista AF Corse, condotta da Thomas Flohr, Francesco Castellacci e Davide Rigon. La vettura numero 55 di François Heriau, Simon Mann e Alessio Rovera ha invece concluso al sesto posto. La gara si è svolta in condizioni di pista asciutta e temperature piuttosto elevate.

Francesco Castellacci, Vista AF Corse #54: “È una vittoria davvero importante per noi, che in Texas non siamo nemmeno riusciti a schierarci in griglia. La vettura qui al Fuji era davvero competitiva, il mio obiettivo in partenza era guadagnare qualche posizione e stare lontano dagli incidenti per lasciare l’auto a Thomas (Flohr, ndr) il più avanti possibile per il suo doppio stint, per poi risalire in auto con gomme nuove e mettere Davide (Rigon, ndr) nelle migliori condizioni per il finale”.

Thomas Flohr, Vista AF Corse #54: “Il Fuji è un circuito che mi piace molto e la passione del pubblico locale è una forte motivazione. Finora è stata una stagione difficile, con tanta sfortuna. Ma uno dei punti di forza della squadra è la capacità di reagire alle difficoltà e l’abbiamo fatto qui al Fuji, con un lavoro incredibile da parte di tutti per portare a casa questa vittoria. Sapevo che fare un doppio stint qui non sarebbe stato semplice per me ma era fondamentale per la strategia di gara, così l’ho portato a termine stando attento alla gestione delle gomme che qui è molto importante”.

Davide Rigon, Vista AF Corse #54: “Sono veramente contento per questa vittoria. Ci sentivamo veramente pronti per un bel risultato alla vigilia di questo weekend e alla fine è arrivato. È una vittoria costruita con il lavoro di squadra, con la gestione delle gomme e con l’impegno di tutti noi. Avevamo una vettura molto bilanciata grazie all’ottimo lavoro degli ingegneri e dei tecnici. Nel finale mi sono divertito nelle battaglie con gli avversari, sono riuscito a portare a termine dei bei sorpassi e ho sempre spinto al limite”.

Alessio Rovera, Vista AF Corse #55: “È stata una gara difficile fin dalla partenza per il problema all’Abs che abbiamo avuto, ma nonostante questo siamo arrivati a 20 secondi dai vincitori. C’era il potenziale per raggiungere il successo, come ha dimostrato l’equipaggio della vettura 54. Speriamo di essere altrettanto competitivi in Bahrain per poter finalmente salire sul podio”.

Simon Mann, Vista AF Corse #55: “Abbiamo avuto un problema tecnico prima della partenza che ci ha costretti a correre l’intera gara senza Abs, è stato molto complicato. Abbiamo anche ricevuto un drive through e siamo comunque riusciti a concludere sesti, ma c’è un po’ di dispiacere perché c’erano i presupposti per un risultato migliore”.

François Heriau, Vista AF Corse #55: “È stato bello aver ottenuto la prima pole position dell’anno qui al Fuji per ricompensare il lavoro di tutto il team, dopo che fin dall’inizio della stagione abbiamo dimostrato di essere competitivi”.