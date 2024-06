La 296 LMGT3 di JMW Motorsport in Hyperpole

L’appuntamento stagionale più atteso del FIA World Endurance Championship, la 24 Ore di Le Mans, è entrato nel vivo con la sessione di qualifiche che ha visto la Ferrari 296 LMGT3 di JMW Motorsport portata in pista con il numero 66 da Larry Ten Voorde chiudere al settimo posto ed agguantare quindi l’Hyperpole – riservate alle 8 migliori vetture ed in programma domani – con il tempo di 3:56.443. Sui 13,626 km del Circuit de la Sarthe, con la temperatura dell’asfalto che non si è discostata troppo dai 29,4°C iniziali e quella dell’atmosfera stabile a 19°C, la 296 LMGT3 di Vista AF Corse numero 54 condotta da Davide Rigon ha fatto registrare il tempo di 3:56.780 fermandosi al tredicesimo posto. Ventesima e ventiduesima posizione rispettivamente per le Ferrari 296 LMGT3 numero 155 (Conrad Laursen – Spirit of Race) e 55 (Alessio Rovera – Vista AF Corse). Sessione particolarmente complicata per il team GR Racing che, con la numero 86 pilotata da Michael Wainwright in squadra con l’ufficiale Daniel Serra, non è riuscito a mettere in pista la vettura per problemi. L’appuntamento è ora per il secondo turno di libere, in programma dalle 22.00 alle 00.00 e, a seguire, domani giovedì 13 per le prove libere 3 che inizieranno alle 15.00 e avranno una durata di 3 ore. L’Hyperpole di 30 minuti (riservata alle otto vetture più veloci in qualifica) scatterà invece alle 20:00, e un ultimo turno di libere di un’ora prenderà il via alle 22.00. La 24 Ore scatterà sabato 15 giugno dalle 16.00 (gli orari sono locali).