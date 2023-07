Ferrari sul podio alla 1000 Chilometri del Paul Ricard

La 1000 Chilometri del Paul Ricard termina con le Ferrari 296 GT3 del team AF Corse – Francorchamps Motors in quinta e settima posizione rispettivamente con gli equipaggi di Daniel Serra, Davide Rigon e Antonio Fuoco, e con Robert Shwartzman, Nicklas Nielsen e Alessio Rovera. Il secondo appuntamento del GT World Challenge Europe – Endurance Cup va in archivio, inoltre, con i podi delle 488 GT3 Evo 2020 di AF Corse in classe Bronze, guidata nel finale da Andrea Bertolini, e di ST Racing with Rinaldi in Pro-Am.

L’evento in terra francese conferma le potenzialità della nuova 296 GT3, autrice di una prova all’insegna della regolarità e delle buone prestazioni complessive, indicazioni positive in vista della 24 Ore di Spa-Francorchamps, in programma a fine giugno, la corsa più importante della stagione.

Classe Pro. Alla partenza, avvenuta in condizioni di pista asciutta, Shwartzman scattava terzo sulla 296 GT3 numero 51, due caselle avanti rispetto a Serra sulla 71. Nella concitata fase iniziale le vetture di AF Corse – Francorchamps Motors evitavano ogni contatto, ma perdevano un paio di posizioni. I piloti ufficiali della Casa di Maranello nell’arco delle prime due ore occupavano una posizione nella parte alta della classifica ai piedi del podio.

Nella fase centrale il volante passava a Rigon e Nielsen, tornati in pista sesto e settimo. La gestione dei doppiaggi rendeva particolarmente complicato il lavoro dell’italiano e del danese, i quali riuscivano comunque ad avvicinarsi alla Top-3.

Con il quarto pit-stop iniziava la corsa di Fuoco sulla 296 GT3 numero 71 e Rovera sulla vettura gemella. Nel finale il team differenziava la strategia, allungando l’ultimo turno di Fuoco – al momento in testa alla classifica –, che rientrava per il cambio gomme e il rifornimento a 45 minuti dal traguardo. Tornato in pista quinto, Fuoco difendeva la posizione, transitando alla bandiera a scacchi a 26 secondi dalla Mercedes numero 88 vincitrice.

Altre classi. Nella categoria Bronze Louis Machiels scattava dalla quarta casella ed era autore di una buona partenza con la 488 GT3 Evo 2020, prima di affidare la vettura al figlio Jef, che proseguiva mentre il sole tramontava sulla pista di Le Castellet, e le temperature più fresche consentivano di abbassare i tempi sul giro. Le ambizioni della vettura di AF Corse venivano rinforzate nelle ultime due ore, quando nell’abitacolo entrava Andrea Bertolini. L’ufficiale del Cavallino Rampante – autore di un migliore tempo sul giro in 1’55’’667 – nelle battute finali approfittava di un problema alla McLaren numero 188 guadagnando la seconda posizione e festeggiando così il primo podio stagionale.

Anche in Pro-Am Ferrari termina la 1000 Chilometri con un podio firmato da Isaac Tutumlu Lopez, Samantha Tan e Jon Miller, autori di una gara priva di errori sulla vettura numero 38, per l’intero arco delle sei ore in evidenza sino al secondo posto ottenuto al traguardo.