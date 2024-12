Ferrari premia i campioni nelle serie GT ed endurance 2024

Parata di campioni sul palcoscenico dell’ente Endurance e Corse Clienti di Ferrari, a Fiorano, dove si è tenuta la serata di premiazione di piloti e team che, nel corso del 2024, hanno conquistato un titolo con le vetture del Cavallino Rampante. Come da tradizione l’evento è stata l’occasione per festeggiare i successi registrati a livello nazionale e internazionale, ben 39 nel complesso.

Oltre alla celebrazione dei titoli sono stati attribuiti speciali riconoscimenti ai piloti ufficiali della Casa di Maranello che si sono imposti alla 24 Ore di Le Mans – Fuoco, Molina e Nielsen – con la 499P numero 50 e alla 24 Ore di Daytona – Rigon, Serra, Pier Guidi e Calado – con la 296 GT3.

Alla serata hanno preso parte Enrico Galliera, Chief Marketing and Commercial Officer, Antonello Coletta, Global Head of Endurance and Corse Clienti, Ferdinando Cannizzo, Head of Endurance Race Cars.

Titoli nazionali. Successi nazionali nel Campionato Italiano GT, con il trionfo assoluto Endurance per Giancarlo Fisichella, Arthur Leclerc e Tommaso Mosca della Scuderia Baldini che si porta a casa anche il titolo team-costruttoriGT3.

A loro si aggiungono Leonardo Colavita, Simone Riccitelli e Christoph Ulrich primi nella classe GT3 Am con i colori di Double TT Racing. Nella GT Cup Pro Am, inoltre, titolo piloti per Luca Demarchi, Sabatino Di Mare e Simone Patrinicola in rappresentanza del team Best Lap che si laurea campione nella classe Pro Am Divisione 1.

Non sono mancante le soddisfazioni anche nel tricolore GTSprint grazie al successo nella classe GT Cup Pro Am di Lorenzo Casè ed Edoardo Borelli di AF Corse.

Numerosi i piazzamenti di prestigio anche il Campionato Italiano Supersalita che ha visto Roberto Ragazzi del team Superchallenge conquistare il titolo del Gruppo GT Cup. Diversi vincitori anche dal Campionato Italiano Velocità Montagna. Per la Zona Nord, lo stesso Ragazzi si è impostotra i piloti nel Gruppo GT Cup, mentre Giuseppe D’Angelo di Tramonti Corse ha ottenuto quattro titoli: Gruppo GT Overall, Gruppo GT Supercup 1° Divisione, Gruppo GT Overall - Finale Nazionale e Gruppo GT Supercup 1° Divisione Finale Nazionale.

Per la Zona Sud festeggiano Ilario Bondioni di Superchallenge campione piloti nel Gruppo GT Supercup 1° Divisione e Gabry Driver di Ro Racing A.S.D. che porta a casa i successi nelle classifiche piloti del Gruppo GT Overalle Gruppo GT Cup.

Titolo per Lorenzo Cossu di SR&R nella GT Cup Light del campionato National GT Challenge.

Gare internazionali. L’anno si è chiuso con lo straordinario successo di Alessandro Pier Guidi e Alessio Rovera nella Endurance Cup (Pro Cup) del GT World Challenge Europe. I due piloti italiani hanno contribuito al successo di AF Corse – Francorchamps nella classifica team assoluta della medesima categoria dove un ruolo di spicco l’ha avuto anche Davide Rigon, che ha saltato un round – a Monza – per un concomitante impegno nell’IMSA. La serie europea, inoltre, ha regalato soddisfazioni anche a Jonathan Hui, Eddie Cheever e Christopher Froggatt campioni della Endurance Cup (Bronze Cup), con i primi due vincitori anche nella classifica overall. Il loro team, Sky TempestaRacing, si è imposto inoltre nella classifica squadre Endurance Cup della classe Bronze.

Titoli arrivano anche da fuori dal Vecchio Continente. Nel GT World Challenge Asia, David Tjiptobiantoro di Garage 75 si aggiudica la classe GT3 Am, mentre Daisuke Yamawaki Shinichi Takagi di K-Tunes Racing quello Overall e di classe Pro Am della Japan Cup, limitata solo alle gare disputate sul suolo nipponico. K-Tunes Racing festeggia il successo tra le squadre nella Japan Cup in classe GT3.

Dall’America arriva il titolo piloti nella classe Am del GT World Challenge America di Jay Schreibman e Oswaldo Negri di AF Corse che vince anche la classifica team.

Il GT World Challenge Australia incorona infine Liam Talbot e Chaz Mostert campioni piloti nella Sprint Cup Pro Am con il loro team Arise Racing GT nella classifica squadre.

Ritornando sul suolo europeo, Alessandro Balzan e Matthew Kurzejewski vincono il titolo piloti nella Le Mans Cup con AF Corse che trionfa tra i team. Marco Pulcini si aggiudica la corona Pro Am dell’International GT Open al volante della Ferrari di Spirit Of Race.

Vittorie del Cavallino Rampante sia nella GT Endurance sia nella GT Sprint della Ultimate Cup European Series: Jean Bernard Bouvet e Jean Paul Pagny di Visiom bissano il successo dell’anno precedente nelle classifiche piloti Overall e di classe UCS1 nella GT Endurance, mentre nella GT Sprint festeggiano Francesco Atzori (Overall e UCS1), Lyle Schofield (UCS3), e lo stesso Schofield con Laurenço Monteiro (UCTC) tutti di SR&R, che conquista il titolo team sia Overall sia UCTC. In GT Cup Open, infine, affermazione per Ivan Velasco e Luca Ludwig di MERTEL Motorsport nella classifica piloti Overall.

Riconoscimenti speciali. Straordinario bis della cerimonia 2023 è stato il momento di consegna degli speciali riconoscimenti ai vincitori della 24 Ore di Le Mans 2024. Dopo Pier Guidi-Calado-Giovinazzi, che s’imposero nell’edizione del Centenario, quest’anno è stato il turno di Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, che hanno firmato il secondo successo consecutivo nonché l’11esimo assoluto della Ferrari a Le Mans. Non meno attesa la chiamata sul palco dei vincitori della 24 Ore di Daytona,Davide Rigon, Daniel Serra, Alessandro Pier Guidi e James Calado, che hanno condiviso la Ferrari 296 GT3 di Risi Competizione in classe GTD Pro.