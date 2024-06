Ferrari in settima fila alla 3 Ore del Nürburgring

Le prima delle Ferrari 296 GT3 scatterà in settima fila alla 3 Ore del Nürburgring, quarto appuntamento del GT World Challenge Europe – Endurance Cup, in virtù del tempo ottenuto dell’equipaggio numero 51 di AF Corse – Francorchamps Motors formato dai piloti ufficiali Alessio Rovera, Robert Shwartzman e Nicklas Nielsen. Le qualifiche combinate sono andate in scena nella mattinata in condizioni di pista bagnata, con le vetture che hanno montato pneumatici da pioggia, mentre il tracciato andava progressivamente asciugandosi.

Classe Pro. I primi piloti a entrare nell’abitacolo sono stati Rovera e Davide Rigon, rispettivamente sulle Ferrari numero 51 e 71 del team AF Corse – Francorchamps Motors, quando le condizioni dell’asfalto erano impegnative in particolare per l’acquaplaning che caratterizzava alcune curve.

A seguire il compito di sfidare il cronometro è stato affidato a Shwartzman – che ha firmato un tempo di 2’10’’062, valso la momentanea terza posizione in classifica – e a Daniel Serra, che completava il proprio turno in top-15.

L’avvio dell’ultima frazione, con Nielsen e Antonio Fuoco, è stato connotato da una bandiera rossa che ha costretto i piloti a rientrare in in pit-lane, tornando quindi in pista a dieci minuti dalla fine mentre il traffico era notevole. Alla bandiera a scacchi l’equipaggio numero 51, in virtù del tempo combinato di 2’10’’531, ha ottenuto il dodicesimo tempo della classe Pro (a 1’’298 dalla Mercedes numero 88, in pole position), tre posizioni davanti i compagni della 296 GT3 numero 71, autori di un 2’11’’028 (in griglia le vetture della Casa di Maranello partiranno rispettivamente 13ma e 21ma).

Altre classi. La Ferrari 296 GT3 numero 52 di AF Corse – al debutto nella Endurance Cup – si è qualificata 14ma nella categoria Bronze e 49ma assoluta, con Louis e Jef Machiels, che nella mattinata hanno lasciato ad Andrea Bertolini il compito di completare la sessione: l’ufficiale Ferrari ha firmato un miglior tempo in 2’09’’982. Mentre in Pro Am la 296 GT3 numero 38 portata in pista da ST Racing with Rinaldi è stata autrice del quinto tempo di classe, il 53mo in assoluto, con Isaac Tutumlu, Samantha Tan e Jon Miller.

La bandiera verde alla 3 Ore del Nürburgring è attesa alle 14.45 (orario locale).