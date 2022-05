Storica pole position per Ferrari alla 24 Ore del Nürburgring ottenuta da Luca Ludwig con la 488 GT3 Evo 2020 di Octane126. Il pilota tedesco è stato l’unico in grado di completare un giro del tracciato sotto gli 8’10”, fermando il cronometro sul 8’09”469 per garantire alla Casa del Cavallino Rampante la sua seconda partenza dalla prima piazzola in griglia dopo il 2011, quando a scattare davanti a tutti fu la 458 Italia GT del Farnbacher Team. In quell’occasione, Dominik Farnbacher, Allan Simonsen, Marco Seefried e Jaime Melo conclusero la gara in prima posizione nella classe SP8, ottavi assoluti.

Luca Ludwig è stato autore di due tentativi velocissimi, il più lento dei quali - 8:10.406 – gli sarebbe comunque valso la pole position dal momento che Augusto Farfus, secondo in griglia, ha accusato 1”171 di ritardo. Nella classe SP9 Pro-Am, la 488 GT3 di Racing One scatterà dalla sedicesima fila con la nona prestazione di classe.