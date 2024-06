Ferrari e Absolute Racing nel GT WC Asia 2024

Absolute Racing sarà al via del GT World Challenge Asia 2024 con una Ferrari 296 GT3, alla quale il team asiatico aggiungerà una seconda vettura del Cavallino Rampante nel corso della stagione, inaugurando così la collaborazione con la Casa di Maranello: l’annuncio è arrivato in occasione del 70mo GP di Macao, nel quale domenica 19 novembre si disputa la FIA GT World Cup. L’equipaggio che sarà protagonista in pista verrà comunicato prossimamente.

In previsione della prossima stagione agonistica Absolute Racing, tra i team più noti e vincenti nelle corse GT asiatiche, ha anticipato l’inaugurazione della nuova filiale denominata Absolute Corse, che avrà un quartier generale a Shangai, in Cina, e una base operativa nei pressi del circuito di Sepang, in Malesia. Sulla livrea nera con dettagli gialli fluorescenti della Ferrari 296 GT3, quindi, apparirà il marchio Absolute Corse.

Absolute Racing nei campionati e nelle gare one-off GT ha registrato numerosi successi incluse le vittorie nel GT WC Asia, nel China Endurance Championship, alla 12 Ore di Sepang e al GP di Macao.

La stagione del GT WC Asia 2024 include sette round per complessive 14 gare: dopo l’atto inaugurale a Sepang (19-21 aprile) sono in programma gli appuntamenti a Chang (Thailandia, 10-12 maggio), Sugo, Fuji, Suzuka e Okayama (Giappone, rispettivamente il 7-9 giugno, 21-23 giugno, 5-7 luglio, 23-25 agosto), e il finale a Shangai il 13-15 settembre.