Ferrari dodicesima alla 24 Ore del Nürburgring

Ferrari ha chiuso al 12esimo posto l’edizione 2024 della 24 Ore del Nürburgring, caratterizzata da una bandiera rossa esposta dopo sette ore e mezza di gara per nebbia; la corsa, non più ripresa, è stata dichiarata terminata dopo cinque giri di safety car alle 15 di domenica. La 296 GT3 di Frikadelli Racing Team è rimasta sempre nelle posizioni alte di classifica finché ci sono state le condizioni di bandiera verde, prima di scivolare indietro per una sosta durante gli ultimi cinque giri.

La tradizionale prova endurance tedesca ha visto la partecipazione di 130 vetture divise in 23 classi – con 240 mila spettatori presenti nel corso del weekend – e si è conclusa con il nuovo record negativo di giri percorsi in gara, appena 50, superando i 59 dell’edizione 2021. Curiosamente, proprio 12 mesi fa era stato invece realizzato il record di tornate completate, ben 162, proprio dalla Ferrari di Frikadelli, che aveva dominato con una gara perfetta.

In partenza la Ferrari con il numero 1 sulla livrea è scattata dalla sesta posizione con Daniel Keilwitz, che si è ben comportato nelle condizioni iniziali di pista umida. Il meteo molto incerto, con pioggia a intermittenza, ha caratterizzato le prime ore di gara, con la 296 GT3 che è riuscita a rimanere nelle parti alte della classifica grazie alla condotta accorta dei suoi piloti Keilwitz, Luca Ludwig, Nicolas Varrone e Felipe Fernandez Laser. A quel punto, alle 23.30 di sabato, è stata esposta bandiera rossa per la nebbia scesa sul circuito che ha reso quasi nulla la visibilità. Alle 13.30 di domenica le vetture sono ripartite, con la Ferrari in sesta posizione, per effettuare cinque giri dietro safety car, al fine di verificare se vi fossero le condizioni di sicurezza sufficienti per terminare la corsa. La direzione gara non ha ritenuto opportuno esporre la bandiera verde, perciò il risultato finale è stato dichiarato poco dopo le 15. La vettura di Frikadelli Racing, dovendo effettuare l’ultimo pit stop in regime di safety car, ha terminato al dodicesimo posto assoluto e di classe SP9, riservata alle vetture GT3.

Per la prima volta la 24 Ore del Nürburgring è entrata a far parte dell’Intercontinental GT Challenge: in calendario, oltre alla 12 Ore di Bathurst già disputata a febbraio, il campionato prevede la 24 Ore di Spa-Francorchamps (29-30 giugno) e la 8 Ore di Indianapolis il 6 ottobre.